VIDEO | Así expulsó Colombia a la hija y esposa de alias Fito, capo del narcotráfico en Ecuador
Las mujeres que tenían alerta roja de Interpol fueron capturadas en Santander. Enfrentan cargos por lavado de activos vinculados al narcocrimen ecuatoriano.
Yhonay Díaz
07:18 a. m.
Un operativo de cooperación internacional marcó un nuevo golpe contra el crimen organizado transnacional, específicamente con la banda Los Choneros, de Ecuador.
El martes 29 de septiembre, en horas de la noche fueron expulsadas Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal. El poderoso narcotraficante fue extraditado a Estados Unidos.
Las mujeres fueron capturadas en un operativo en Santander en el que incluso participó el FBI.
Expulsaron de Colombia a la hija y la esposa de alias Fito
La Policía Nacional y Migración Colombia materializaron la expulsión a Ecuador de las dos mujeres desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Peñarrieta y Macías tenían notificación roja de Interpol por el delito de lavado de activos y su presunta relación con la banda Los Choneros.
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó la llegada de ambas mujeres a Ecuador:
Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamilet Macías Peñarrieta, esposa e hija de alias Fito, consideradas objetivos de alto valor en Ecuador llegaron hace pocos instantes al país donde tendrán que enfrentar a la justicia.
¿De qué son señaladas la hija y la esposa de alias Fito?
Reimberg explicó que las dos mujeres están vinculadas al caso Blanqueo Fito y fueron llamadas a juicio en marzo de 2026 por lavado de activos.
La cooperación internacional sigue golpeando al crimen organizado y sus economías. Es cuestión de tiempo: todos caen. De los ecuatorianos nadie se burla.
Peñarrieta y Macías serán recluidas en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, mientras avanza el proceso judicial por delitos de lavado de activos, relacionados con la estructura financiera de Los Choneros.