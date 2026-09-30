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Figura de la Selección Argentina se perderá la despedida de Messi: compartieron plantel en Qatar 2022

A través de un comunicado oficial, el club italiano confirmó que la decisión se debe a razones logísticas.

Dybala se pierde la despedida de Messi.
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
07:42 a. m.
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A.S. Roma, club del volante argentino Pablo Dybala, informó a través de su página web que el futbolista que compartió en varias oportunidades con Lionel Messi en la Selección Argentina no podría viajar a su país para participar de la despedida oficial del ídolo albiceleste; además, el defensa Nahuel Molina, que también hizo parte del plantel campeón en 2022, tampoco participará del evento.

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Según la institución, "La decisión se ha tomado por razones deportivas y logísticas, teniendo en cuenta la duración del viaje intercontinental y la proximidad de los siguientes partidos oficiales del Club" y enviaron un mensaje a la Asociación de Fútbol Argentino deseando que la despedida sea muy especial.

Trayectoria de Messi junto a Dybala en la Selección Argentina

Además de compartir en el plantel de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde alzaron el trofeo, Dybala y Messi han estado juntos en las convocatorias al Mundial de Rusia 2018, la Copa América 2019 y eliminatorias mundialistas entre 2015 y 2025; según Transfermarkt, los dos talentosos jugadores jugaron al mismo tiempo en 18 partidos oficiales.

En 2017, durante una rueda de prensa, Dybala fue blanco de críticas desde algunos sectores de la prensa argentina por la frase: "Es un poco difícil jugar con Messi"; según el jugador de Roma, al compartir la misma posición, debía adaptarse al juego de 'Lio' y fue ese uno de los motivos por los que Paulo no tuvo tanta continuidad en la selección absoluta de su país.

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Argentina vs. Benín el próximo 6 de octubre

Ya está todo listo para lo que será el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental de River. Antes, la 'albiceleste' jugará otros dos partidos amistosos: el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia y el sábado 3 de octubre contra Burkina Faso antes de su último juego del 6 ante la selección de Benin.

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