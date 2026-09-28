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Qué carreras estudiar con 270 puntos en el ICFES: estas son las opciones

Estas son las carreras profesionales, técnicas y tecnológicas puedes estudiar en Colombia con un puntaje de 270 en el ICFES.

¿Sacó un bajo puntaje en el Icfes 2026? Así puede volver a presentar la prueba Saber 11
Foto: Freepik.

Mateo Alfonso Rey

septiembre 28 de 2026
08:10 p. m.
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Conocer los resultados de las pruebas Saber 11 del ICFES suele generar tanto expectativas como dudas entre los jóvenes colombianos que buscan dar el salto a la educación superior. Obtener un puntaje de 270 puntos sitúa al estudiante en un rango competitivo muy interesante, ligeramente por encima del promedio nacional, abriendo las puertas a una amplia variedad de programas académicos tanto en instituciones públicas como privadas.

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Aunque carreras altamente saturadas y de máxima exigencia —como Medicina, Ingeniería Civil o Derecho en las universidades públicas más tradicionales— suelen demandar puntajes superiores a los 330 o 380 puntos, un puntaje de 270 es una llave de acceso sólida para múltiples áreas del conocimiento.

Áreas y carreras profesionales accesibles

Con 270 puntos, el abanico de posibilidades se concentra principalmente en programas de ciencias sociales, humanidades, administración y algunas ingenierías moderadas o tecnologías. Entre las opciones más destacadas se encuentran:

  • Administración de Empresas y Contaduría Pública: Muchas facultades de ciencias económicas aceptan aspirantes en este rango, siendo una de las opciones con mayor salida laboral.
  • Comunicación Social y Periodismo: Programas enfocados en medios, comunicación digital y creación de contenido suelen moverse en umbrales de entre 260 y 350 puntos.
  • Psicología y Trabajo Social: Varias universidades de alta y mediana calidad fijan sus cortes de admisión dentro de este margen, permitiendo el ingreso a carreras de profundo impacto social.
  • Licenciaturas y Educación: Las facultades de formación docente y pedagogía son altamente accesibles con este puntaje, e incluso suelen contar con incentivos gubernamentales y becas.
  • Artes y Diseño: Programas como Diseño Gráfico, Artes Plásticas o Diseño Industrial abren sus puertas a perfiles creativos con 270 puntos.
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Si el objetivo principal es ingresar a una universidad pública de alta demanda (como la Universidad Nacional de Colombia o la Universidad de Antioquia), un puntaje de 270 puede resultar justo para carreras profesionales principales, pero se convierte en una excelente carta de presentación para programas tecnológicos y técnicos.

Asimismo, este puntaje permite aplicar con éxito a sedes de universidades públicas ubicadas en regiones fuera de las principales capitales, o bien postularse a programas de becas parciales y créditos educativos en universidades privadas.

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