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¿Sacó un bajo puntaje en el Icfes 2026? Así puede volver a presentar la prueba Saber 11

¿Obtuvo un bajo puntaje en el Icfes 2026? Revise cómo puede volver a presentar la prueba Saber 11, cuánto cuesta y qué debe hacer para inscribirse.

¿Sacó un bajo puntaje en el Icfes 2026? Así puede volver a presentar la prueba Saber 11
Foto: Freepik.

Sebastián Montañez

septiembre 28 de 2026
08:11 a. m.
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Los resultados de las pruebas Saber 11 calendario A 2026 ya están disponibles y, para algunos estudiantes, el puntaje obtenido pudo quedar por debajo de sus expectativas o del requerido para ingresar a determinados programas universitarios.

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Sin embargo, haber presentado el examen una vez no impide volver a hacerlo, pues los bachilleres pueden inscribirse nuevamente en una próxima convocatoria del Icfes para intentar mejorar su resultado.

¿Cómo repetir el Icfes para mejorar el puntaje?

Quienes ya obtuvieron su título de bachiller pueden presentar nuevamente Saber 11. Para hacerlo deben inscribirse como “individuales” dentro de las fechas establecidas por el Icfes para cada aplicación.

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El procedimiento se realiza mediante el sistema PRISMA. Allí, el aspirante debe completar la información solicitada, generar la referencia de pago y cancelar la tarifa correspondiente.

Una vez formalizada la inscripción, posteriormente podrá consultar la citación con el lugar, fecha y hora en que deberá presentar el examen.

Para 2026, la tarifa ordinaria establecida fue de $143.000 entre la primera y cuarta inscripción y de $430.000 desde la quinta. En periodo extraordinario, los valores subieron a $215.000 y $646.000, respectivamente.

El Icfes tiene habilitados medios de pago como PSE, Davivienda, DaviPlata y corresponsales bancarios Davivienda.

¿Cuándo se puede volver a presentar la prueba Saber 11?

Los aspirantes deben esperar la apertura de una nueva convocatoria. Como referencia, para calendario B 2026 las inscripciones comenzaron el 4 de noviembre de 2025, mientras que la prueba se aplicó el 15 de marzo de 2026. Estas fechas sirven como antecedente y no corresponden al calendario confirmado para 2027.

Presentar nuevamente Saber 11 no elimina el puntaje anterior. Cada aplicación produce un resultado independiente. Por ejemplo, si un estudiante obtuvo inicialmente 300 puntos y posteriormente alcanzó 340, conservará los resultados de ambas pruebas.

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