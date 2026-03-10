Revelan listado de los diez centros comerciales más grandes de Colombia: hay novedades

El panorama del comercio en Colombia ha experimentado una transformación monumental en la última década. A día de hoy, el país cuenta con infraestructuras que compiten a nivel latinoamericano por su extensión y modernidad.

La gran mayoría de ellos ofrecen gran variedad de opciones para el entretenimiento de grandes, chicos y de familias completas. Ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla ostentan grandes centros comerciales que se han robado las visitas de millones de colombianos a diario.

Históricamente, Bogotá concentraba los desarrollos más ambiciosos. Ejemplos como Centro Mayor, con su temática circense y más de 400 locales, o Santafé, dividido en "plazas" temáticas, mantienen el dominio en la capital. Sin embargo, la tendencia actual muestra que ciudades como Medellín y Barranquilla están liderando la vanguardia.

Los diez centros comerciales más grandes de Colombia

En la cima del ranking se encuentra el Centro Comercial Viva Envigado, ubicado en el área metropolitana de Medellín. Con una extensión impresionante de 260.000 metros cuadrados de área construida, este gigante no solo es el más grande del país, sino un referente regional.

Inaugurado en 2018 y propiedad del Grupo Éxito, el complejo se destaca por un concepto "experiencial" que incluye una torre empresarial, una terraza deportiva con canchas de fútbol y un parque de atracciones en su último nivel.

Aunque la medición puede variar entre área construida total y área comercial arrendable (GLA), los complejos dominan el territorio nacional por su envergadura física.

El top 3 es ocupado por dos centros comerciales que se ubican en la capital del país. En la posición dos figura Centro Mayor, recinto que se encuentra en el sur de Bogotá y tiene más de 106.000 metros cuadrados de superficie. Esto además de alrededor de 300 tiendas. Por su parte, el podio lo cierra Mallplaza, centro comercial que hace algunos años tuvo una enorme renovación. Tiene 240.000 m² de superficie comercial y más de 300 tiendas.

Conozca el listado de los restantes:

4. Centro Comercial Santafé, Bogotá

5. Mayorca Megaplaza en Sabaneta, Medellín

6. Plaza Central, Bogotá

7. Centro Comercial Buenavista, Barranquilla

8. Centro Comercial Santafé en Medellín.

9. Unicentro en Cali.

10. Parque La Colina en Bogotá.