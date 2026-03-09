CANAL RCN
Colombia

Celulares en colegios de Bogotá: estos son los casos en los que sí se podrán usar

La nueva regulación restringe el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, pero contempla algunas excepciones. ¿Cuáles son?

Celulares en los colegios
Foto: diseñado por Magnific

Valentina Bernal

septiembre 03 de 2026
03:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los celulares tendrán nuevas reglas dentro de los colegios oficiales y privados de Bogotá. La regulación busca reducir las distracciones durante las clases y los descansos y promover una relación más responsable y crítica con la tecnología.

La medida hace parte de la política educativa distrital “(Re)conectarnos para aprender” y aplica a establecimientos que prestan el servicio público de educación en los niveles de educación inicial, básica y media.

“Me quedé sin familia”: perrita fue abandonada en un parque de Bogotá con una desgarradora nota
RELACIONADO

“Me quedé sin familia”: perrita fue abandonada en un parque de Bogotá con una desgarradora nota

La regla general es que los teléfonos móviles no podrán utilizarse durante la jornada escolar, incluyendo tanto los espacios de clase como los descansos. Sin embargo, la resolución establece situaciones específicas en las que los estudiantes sí podrán utilizarlos.

¿En qué momento sí puede usar el celular dentro del colegio?

La resolución contempla principalmente cuatro escenarios: necesidades educativas, razones de salud, situaciones de emergencia y actividades pedagógicas.

En los casos relacionados con necesidades particulares de los estudiantes, el uso deberá ser validado por el Consejo Académico o la instancia que haga sus veces en cada establecimiento.

Cuando el estudiante necesite el celular como apoyo para aprender

Los estudiantes que requieran ajustes o apoyos para garantizar su permanencia, participación y aprendizaje podrán utilizar el teléfono cuando este sea necesario como herramienta de comunicación o como un ajuste razonable.

La medida debe estar relacionada con la valoración pedagógica del estudiante y contar con el acompañamiento de los diferentes integrantes de la comunidad educativa.

Además, la validación de este uso no podrá convertirse en una barrera para garantizar el ajuste razonable que necesita el estudiante.

Se podrá usar por motivos de salud

La resolución permite utilizar el teléfono cuando sea necesario para monitorear, cuidar o atender una condición de salud del estudiante.

Menor fue contagiada con múltiples enfermedades de transmisión sexual tras ser abusada por 3 hombres en Santander
RELACIONADO

Menor fue contagiada con múltiples enfermedades de transmisión sexual tras ser abusada por 3 hombres en Santander

En estos casos, previamente se deberá informar al colegio por parte de la madre, el padre, acudiente o representante legal.

Esto significa que, si un estudiante necesita su dispositivo para realizar algún seguimiento relacionado con su salud, el uso del celular puede estar permitido bajo las condiciones establecidas con la institución educativa.

¿Y si ocurre una emergencia?

Esta es una de las excepciones más amplias. El celular podrá utilizarse cuando ocurra una situación de emergencia que ponga en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la integridad de algún integrante de la comunidad educativa y sea necesaria una comunicación inmediata.

En este escenario no se requiere esperar a que finalice la jornada ni tratar el teléfono como si se estuviera utilizando para entretenimiento. La excepción está contemplada precisamente para responder ante una situación que requiera comunicación urgente, de acuerdo con los protocolos de cada colegio.

¿Los estudiantes podrán usar el celular para hacer trabajos?

Sí, pero no en todos los grados ni de cualquier manera.

¿La inteligencia artificial les quitará el trabajo? Estas son las ciudades y profesiones de Colombia más expuestas
RELACIONADO

¿La inteligencia artificial les quitará el trabajo? Estas son las ciudades y profesiones de Colombia más expuestas

A partir de octavo grado, los teléfonos podrán utilizarse con fines pedagógicos cuando hagan parte directamente de una actividad o proyecto académico que lo requiera.

La utilización tendrá que estar orientada y supervisada por el docente y limitarse a las aplicaciones, plataformas, contenidos o funciones que hayan sido definidos previamente dentro de la planeación pedagógica.

Por ejemplo, no bastaría con que un estudiante diga que necesita el celular para una tarea. Su utilización debe estar vinculada con un objetivo de aprendizaje previamente establecido y con una actividad diseñada por el docente.

Además, el uso pedagógico no obliga a los estudiantes a tener o llevar un teléfono propio.

¿La restricción aplica también para tablets y computadores?

La regulación también establece condiciones para otros dispositivos con pantalla, como tablets, computadores y televisores.

A diferencia del celular, su utilización pedagógica se regula de acuerdo con el nivel educativo y el tiempo de exposición durante la jornada escolar.

En educación inicial, por ejemplo, existen restricciones mucho más fuertes. En Ciclo 1 y prejardín no se utilizarán estas pantallas durante la jornada escolar, mientras que en jardín y transición se establecen tiempos máximos de exposición.

Restricción del uso de celulares en colegios de Bogotá: así sería para cada grado
RELACIONADO

Restricción del uso de celulares en colegios de Bogotá: así sería para cada grado

En primaria, la exposición pedagógica máxima será de una hora diaria, mientras que para sexto y séptimo se establece un máximo de dos horas.

A partir de octavo y hasta grado once, no se fija un límite de tiempo para la exposición a pantallas cuando tenga fines pedagógicos, aunque las actividades deberán responder a los objetivos definidos por el colegio y contar con orientación docente.

Finalmente, la regulación busca que los dispositivos tecnológicos no terminen desplazando actividades esenciales para el desarrollo de los estudiantes.

La apuesta es que su utilización tenga un propósito definido y que los estudiantes desarrollen una relación crítica, responsable y reflexiva con estas herramientas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Habló la persona que encontró sin vida a Michelle Dayana: inusual hecho fue clave en el hallazgo

Temblor en Colombia

Hubo otro fuerte temblor en Colombia hoy 3 de septiembre de 2026: atento a la magnitud

Inteligencia Artificial

¿La inteligencia artificial les quitará el trabajo? Estas son las ciudades y profesiones de Colombia más expuestas

Otras Noticias

Icetex

Icetex alerta sobre estafas: aclaración clave sobre sus trámites y cómo evitar engaños

La entidad fue muy clara con los trámites que realizan los ciudadanos.

Artistas

Hubo novedades en el estado de salud de Alci Acosta, el importante cantante colombiano: COMUNICADO

Checo Acosta, su hijo, realizó una nueva publicación en su cuenta de Instagram.

Valle del Cauca

El gesto del Racing de Santander con el pueblo de Gustavo Puerta tras venderlo a Olympiacos

Cuidado personal

Estos son los entrenamientos de alta intensidad que activan la liberación de endorfinas

Fenómeno de El Niño

¿Cuándo terminará el fenómeno de El Niño? Organización Meteorológica Mundial responde