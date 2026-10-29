¿En qué va el Regiotram del Norte? Piden que sea incluido como prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo

El Regiotram del Norte vuelve a la agenda de las prioridades regionales de Bogotá y Cundinamarca. Tras el Encuentro Regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que respalde e impulse este proyecto ferroviario, concebido como una alternativa para mejorar la movilidad de más de un millón de habitantes.

La solicitud busca que la iniciativa sea priorizada dentro de la hoja de ruta nacional para los próximos años.

El mandatario municipal considera que el tren representa una oportunidad para reducir las dificultades de desplazamiento que durante décadas han afectado a los habitantes de la Sabana Centro y facilitar su conexión con la capital del país.

El Regiotram del Norte, o también Tren de Zipaquirá, transformará la movilidad de Zipaquirá y la Sabana Centro.

Regiotram del Norte requiere una inversión de $17,4 billones

El proyecto contempla una inversión total estimada de $17,4 billones y un recorrido de 48,9 kilómetros para conectar Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá.

La infraestructura incluiría 17 estaciones y una flota de 26 trenes completamente eléctricos. Según las proyecciones divulgadas, el sistema comenzaría movilizando cerca de 180.000 pasajeros al día, con capacidad de alcanzar posteriormente los 280.000.

La propuesta pretende ofrecer una alternativa de transporte que reduzca los tiempos de viaje y facilite el acceso de los ciudadanos a sus lugares de trabajo, instituciones educativas y otros servicios.

El llamado de las autoridades regionales se concentra en conseguir el respaldo del Gobierno Nacional para avanzar en las siguientes etapas del proyecto y consolidar su desarrollo dentro de la planificación nacional.

¿Qué avances tiene el proyecto del Regiotram del Norte?

La Gobernación de Cundinamarca ha comprometido $3,2 billones para la cofinanciación del Regiotram del Norte. Además, a través de la Empresa Férrea Regional, el departamento ha impulsado la estructuración de la iniciativa y su proceso licitatorio.

El gobernador Jorge Emilio Rey respaldó la importancia de construir el Plan Nacional de Desarrollo con una perspectiva regional, orientada a fortalecer la competitividad y el crecimiento económico de los territorios.

Las administraciones departamental y municipal, junto con los alcaldes de la provincia de Sabana Centro, anunciaron que continuarán trabajando de manera articulada con el Gobierno Nacional para avanzar en las próximas etapas.

El alcance del Regiotram del Norte va más allá de conectar los municipios de la Sabana Centro. El proyecto contempla articulación con otros medios de transporte, entre ellos el Metro de Bogotá, Transmilenio, el Regiotram de Occidente, las ciclorrutas y los senderos peatonales.

La integración busca facilitar los desplazamientos regionales y reducir la dependencia del transporte individual y de los recorridos exclusivamente por carretera.

La prioridad planteada por las autoridades regionales es lograr que el Regiotram del Norte tenga un respaldo explícito del Gobierno Nacional dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

Su avance dependerá de la continuidad de los procesos de estructuración y licitación, así como de la articulación institucional necesaria para hacer realidad la conexión ferroviaria entre Bogotá y la Sabana Centro.