CANAL RCN
Internacional

Fuerte temblor internacional de magnitud 6,4 este 29 de octubre: revelan dónde fue el epicentro

Un fuerte temblor de magnitud 6,4 se registró este 29 de octubre. Conozca dónde fue el epicentro, la profundidad y si hubo alerta de tsunami.

Foto: IA

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
06:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un fuerte terremoto de magnitud 6,4 se registró durante la madrugada de este jueves 29 de octubre de 2026 en el océano Pacífico.

Temblor en Colombia hoy, 28 de octubre: fuerte sismo en Chocó superó magnitud 4
RELACIONADO

Temblor en Colombia hoy, 28 de octubre: fuerte sismo en Chocó superó magnitud 4

El movimiento ocurrió al sureste de la isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, territorio de Chile, y fue identificado por los sistemas internacionales de vigilancia sísmica.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de este 29 de octubre?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió a las 2:49 de la madrugada, hora de Colombia.

Su epicentro se localizó en una zona del Pacífico sur, aproximadamente a 1.480 kilómetros al sureste de la isla de Pascua.

Fuerte temblor sacudió Panamá este 27 de octubre: confirman magnitud y epicentro
RELACIONADO

Fuerte temblor sacudió Panamá este 27 de octubre: confirman magnitud y epicentro

El organismo estadounidense estableció una profundidad de 10 kilómetros, por lo que se trata de un movimiento superficial. Esto significa que el terremoto se originó relativamente cerca del fondo marino, aunque su magnitud no implica necesariamente que haya causado daños.

El Centro Sismológico Nacional de Chile también registró el evento. Su listado de movimientos sísmicos reportó una magnitud de 6,3, una diferencia que puede presentarse cuando distintas instituciones procesan los datos del mismo terremoto.

¿El terremoto de magnitud 6,4 provocó una alerta de tsunami?

Tras el movimiento, el Sistema Global de Alerta y Coordinación ante Desastres (GDACS) publicó una evaluación preliminar de color verde. Esta clasificación indica que, debido a la ubicación del epicentro y a la población potencialmente expuesta, se espera un impacto humanitario bajo.

Fuerte temblor en Colombia en la mañana de este viernes 16 de octubre: este fue el epicentro
RELACIONADO

Fuerte temblor en Colombia en la mañana de este viernes 16 de octubre: este fue el epicentro

En el reporte consultado, GDACS no señaló una alerta de tsunami. Sin embargo, este tipo de evaluaciones puede actualizarse conforme los organismos especializados reciben nueva información.

Por ahora, no hay reportes confirmados de víctimas ni de daños materiales relacionados con este sismo. Las autoridades y los centros de monitoreo mantienen la información disponible para seguir la evolución del evento, mientras se recuerda que la magnitud de un temblor, por sí sola, no determina sus consecuencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ONU

Desde América Latina y el Caribe insisten en que el próximo secretario general de la ONU debe ser de la región

España

Sobrevivientes del choque entre dos trenes de alta velocidad en España reviven lo ocurrido en las vías

Ciberseguridad

Filtraron datos de más de 41.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

Otras Noticias

Viral

“Hay un problemita”: Karina García reapareció en redes tras asegurar encontrarse a punto de dar a luz

La mujer reapareció en redes sociales con un mensaje que ha generado angustia entre su comunidad de fanáticos.

Bogotá

VIDEO | Intentó escapar tras cometer un hurto y terminó acorralado por la Policía en Transmilenio

Los videos, registrados por cámaras de seguridad, muestran el recorrido del sujeto mientras huía con la mercancía y trataba de evadir a quienes intentaban detenerlo.

Atlético Nacional

Kevin Parra pidió perdón por sus declaraciones y envió un mensaje a los hinchas de Nacional

Resultados lotería

Super Astro Luna hoy, 28 de octubre de 2026: resultado del último sorteo

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario