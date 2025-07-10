Filtran cómo será la estación más grande del Metro de Bogotá: estos son los servicios que tendrá

La capital del país se acerca a la materialización de su anhelado Metro y con ello, a la inauguración de una de las infraestructuras de transporte más ambiciosas: la Estación Central.

Ubicada estratégicamente sobre la Avenida Caracas, entre las Calles 24A y 26, esta estación se proyecta como el corazón de la movilidad de la Primera Línea, destacando no solo por su tamaño, con una superficie estimada de 15.000 metros cuadrados, sino también por ser un verdadero centro de conexión multimodal y de servicios.

La Estación Central, identificada como la número 13 en el trazado de la Primera Línea, será mucho más que un simple punto de abordaje. Su diseño la concibe como un gran hub de transporte al ofrecer una interconexión física y tarifaria con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), TransMilenio y, de manera crucial, con el futuro Regiotram de Occidente, del cual será la estación inicial en su recorrido hacia Facatativá, pasando por municipios clave de la sabana como Funza, Mosquera y Madrid.

Esta convergencia de sistemas la convertirá en un punto neurálgico para miles de viajeros diarios, facilitando los desplazamientos entre el centro de la ciudad y las zonas aledañas.

Así lucirá la estación más grande del Metro de Bogotá

Las autoridades del Metro de Bogotá han hecho énfasis en que esta estación tendrá un carácter de "mini-ciudad", integrando una amplia oferta de servicios para mejorar la experiencia del usuario y dinamizar la economía local. Los planos revelados confirman que los pasajeros tendrán a su disposición una gran variedad de locales comerciales, incluyendo restaurantes, cafés y droguerías, pensados para atender las necesidades cotidianas de los viajeros.

Esta inclusión de comercio y servicios busca transformar el concepto tradicional de estación, convirtiéndola en un espacio funcional que va más allá del simple tránsito.

Además de ello, la Estación Central dispondrá de un amplio cupo de 500 cicloparqueaderos que estarán ubicados en el sótano, ofreciendo una solución segura y cómoda para los biciusuarios que deseen combinar la bicicleta con el transporte masivo. Adicionalmente, se ha confirmado la inclusión de un Centro de Atención Distrital Especializado (CADE).

Este servicio permitirá a los ciudadanos realizar diversos trámites y gestiones distritales sin tener que desplazarse a otros puntos de la ciudad, consolidando la estación como un verdadero centro de servicios integrales.

El desarrollo de esta infraestructura se enmarca dentro de un proceso de renovación urbana más amplio en el sector, conocido como el Plan Parcial Metro Calle 26. Este proyecto no solo incluye la estación, sino también el desarrollo de espacios públicos de alta calidad que integran los flujos de usuarios entre los sistemas de transporte, con desarrollos de usos mixtos que incluyen oficinas (como el nuevo CAD) y una amplia oferta de vivienda.

¿Cuándo se entregará la primera línea del Metro de Bogotá?

La Primera Línea del Metro, que tendrá 16 estaciones en total a lo largo de sus 23.96 km de recorrido, avanza a paso firme. La llegada del primer tren a Bogotá en el pasado mes de septiembre marcó el inicio de las pruebas operativas, acercando la fecha de inauguración prevista para el primer semestre de 2028.

La Estación Central, con su ambicioso diseño y múltiple funcionalidad, se erige como un símbolo de la transformación urbana y de movilidad que la capital colombiana espera con ansias.