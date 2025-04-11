Cuarto metro de Bogotá que venía hacia Colombia sufrió un accidente: esto se sabe

El consorcio Metro Línea 1 informó en la mañana de este martes 4 de noviembre que uno de los trenes del Metro de Bogotá sufrió un accidente de tránsito en China mientras era trasladado hacia el puerto de Qingdao para su envío a Colombia.

Según la información brindada por las autoridades, el incidente ocurrió el pasado 30 de octubre, se produjo durante el transporte de los vagones del cuarto tren fabricado para la primera línea del sistema y dejó daños en tres de los seis vagones que conforman el tren.

Las autoridades locales de tránsito y seguridad atendieron de inmediato la emergencia e iniciaron la respectiva investigación, la cual continúa en curso.

“Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en China durante el tránsito entre la ciudad de Changchun y el puerto de Qingdao, del cuarto tren del Metro de Bogotá. El hecho le ocasionó daños a 3 de los 6 vagones, por lo que el tren completo tuvo que ser devuelto a fábrica. Por lo anterior informamos que, pese al accidente, este año se recibirán 4 trenes dando cumplimiento al cronograma”, se lee en uno de los comunicados.

Cabe mencionar que, tras una minuciosa evaluación, el contratista responsable del material rodante decidió devolver la totalidad de los vagones a la fábrica en Changchun, con el fin de realizar un diagnóstico detallado de su condición estructural y técnica.

Retienen en China vagones del Metro de Bogotá que iba a ser enviado a Colombia

Por su parte, Metro Línea 1 solicitó al contratista la formulación inmediata de un plan de contingencia que contemple todos los escenarios posibles para mitigar los efectos del incidente sobre el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto.

Asimismo, la entidad activó los mecanismos disponibles para asegurar que se mantengan las obligaciones pactadas.

“De igual manera, Metro Línea 1 continúa adelantando todas las acciones a su alcance para mitigar los impactos causados por la situación descrita, al tiempo que activa todos los mecanismos contractuales disponibles para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Finalmente, Metro Línea 1 informa que esta situación no afectará el transporte marítimo de los vagones del quinto tren previsto para el 21 de noviembre”, finaliza el documento de Metro Línea 1 S.A.S.