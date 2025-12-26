Los retos de la autonomía territorial: Las barreras para la actualización catastral en las regiones más pequeñas del país

En Colombia, los municipios de categorías 5 y 6, los más pequeños, generalmente con poblaciones cercanas o inferiores a 15.000 habitantes y menos de 10.000 predios, parten de condiciones mucho más restrictivas que las grandes ciudades o capitales departamentales para implementar su catastro multipropósito. Su capacidad fiscal, tecnológica e institucional es limitada, lo que se convierte en barreras sobre los tiempos y con la calidad que exige la política pública.

“El reto no es solo técnico; es estructural. Muchos municipios pequeños no cumplen aún con las condiciones de desempeño que les pide el IGAC para ser gestores catastrales. Si no se cierra esa brecha, se corre el riesgo de profundizar las desigualdades territoriales”, explica José Sánchez, líder de Mercado de Administración de Tierras de Esri Colombia, Ecuador y Panamá.

De los mil ciento tres municipios que tiene Colombia, 47 son categoría 5 y 956 categorías 6, es decir, el 26% del total nacional. Estos, especialmente los rurales dispersos, enfrentan un conjunto de retos que hacen cuesta arriba la implementación del catastro multipropósito.

Retos a los que se enfrentan estos municipios del país