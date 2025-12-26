CANAL RCN
Economía

Los retos de la autonomía territorial: Las barreras para la actualización catastral en las regiones más pequeñas del país

Los afectados son aquellos que generalmente tienen poblaciones cercanas o inferiores a 15.000 habitantes y menos de 10.000 predios.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
05:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia, los municipios de categorías 5 y 6, los más pequeños, generalmente con poblaciones cercanas o inferiores a 15.000 habitantes y menos de 10.000 predios, parten de condiciones mucho más restrictivas que las grandes ciudades o capitales departamentales para implementar su catastro multipropósito. Su capacidad fiscal, tecnológica e institucional es limitada, lo que se convierte en barreras sobre los tiempos y con la calidad que exige la política pública.

“El reto no es solo técnico; es estructural. Muchos municipios pequeños no cumplen aún con las condiciones de desempeño que les pide el IGAC para ser gestores catastrales. Si no se cierra esa brecha, se corre el riesgo de profundizar las desigualdades territoriales”, explica José Sánchez, líder de Mercado de Administración de Tierras de Esri Colombia, Ecuador y Panamá.

Conductores en Colombia tendrán importante beneficio para 2026: esto es lo que se sabe
RELACIONADO

Conductores en Colombia tendrán importante beneficio para 2026: esto es lo que se sabe

De los mil ciento tres municipios que tiene Colombia, 47 son categoría 5 y 956 categorías 6, es decir, el 26% del total nacional. Estos, especialmente los rurales dispersos, enfrentan un conjunto de retos que hacen cuesta arriba la implementación del catastro multipropósito.

Retos a los que se enfrentan estos municipios del país

  • Restricciones financieras: sus presupuestos son reducidos y registran bajos índices de desempeño fiscal y municipal. Esto limita la posibilidad de destinar recursos a la adquisición de tecnología, contratación de personal especializado y sostenimiento de la función catastral en el tiempo.
  • Déficit de capacidades técnicas e infraestructura tecnológica financiera: muchas administraciones no cuentan con funcionarios formados en Sistemas de Información Geográfica (SIG), manejo de información geoespacial o normativa catastral. Esa carencia se traduce en dependencia de consultores externos y en mayores tiempos para implementar procesos.
  • Información predial desactualizada o incompleta: en muchos territorios persisten cartografías sin georreferenciación, ausencia de formación catastral previa en algunas zonas y registros físicos, jurídicos y económicos sin actualización reciente.
  • Dificultades operativas en zonas rurales y escasa presencia institucional: las condiciones de seguridad, la presencia de grupos armados ilegales, los conflictos de tenencia de la tierra y las barreras topográficas hacen más costoso y riesgoso el levantamiento de información en campo.
  • Baja apropiación ciudadana: persiste el desconocimiento de los beneficios del catastro multipropósito y la percepción de que cualquier actualización se traduce en aumentos excesivos del impuesto predial. Esto genera resistencias y puede frenar el acceso a la información en terreno.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 26 de diciembre de 2025

Ministerio de Transporte

Conductores en Colombia tendrán importante beneficio para 2026: esto es lo que se sabe

Dólar

Dólar cerró en alza en Colombia en vísperas del Año Nuevo: así quedó su valor HOY

Otras Noticias

Antioquia

Investigan extraña muerte de mexicana en un jacuzzi en Antioquia: estaba con su pareja

La pareja viajó por su aniversario. El hombre la encontró ahogándose en el jacuzzi.

Arturo Vidal

Arturo Vidal sorprendió en la Feria de Cali y desató furor entre los asistentes: videos

Arturo Vidal fue captado disfrutando la Feria de Cali y se robó todas las miradas. Así pasa sus vacaciones el chileno.

Fútbol

James Rodríguez recibe nuevo 'portazo' a pocos días de terminarse el 2025: importante club lo descartó

Estados Unidos

Tormenta invernal provoca más de 1.000 cancelaciones de vuelos en EE.UU.

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores