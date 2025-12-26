Los retos de la autonomía territorial: Las barreras para la actualización catastral en las regiones más pequeñas del país
Los afectados son aquellos que generalmente tienen poblaciones cercanas o inferiores a 15.000 habitantes y menos de 10.000 predios.
05:30 p. m.
En Colombia, los municipios de categorías 5 y 6, los más pequeños, generalmente con poblaciones cercanas o inferiores a 15.000 habitantes y menos de 10.000 predios, parten de condiciones mucho más restrictivas que las grandes ciudades o capitales departamentales para implementar su catastro multipropósito. Su capacidad fiscal, tecnológica e institucional es limitada, lo que se convierte en barreras sobre los tiempos y con la calidad que exige la política pública.
“El reto no es solo técnico; es estructural. Muchos municipios pequeños no cumplen aún con las condiciones de desempeño que les pide el IGAC para ser gestores catastrales. Si no se cierra esa brecha, se corre el riesgo de profundizar las desigualdades territoriales”, explica José Sánchez, líder de Mercado de Administración de Tierras de Esri Colombia, Ecuador y Panamá.
De los mil ciento tres municipios que tiene Colombia, 47 son categoría 5 y 956 categorías 6, es decir, el 26% del total nacional. Estos, especialmente los rurales dispersos, enfrentan un conjunto de retos que hacen cuesta arriba la implementación del catastro multipropósito.
Retos a los que se enfrentan estos municipios del país
- Restricciones financieras: sus presupuestos son reducidos y registran bajos índices de desempeño fiscal y municipal. Esto limita la posibilidad de destinar recursos a la adquisición de tecnología, contratación de personal especializado y sostenimiento de la función catastral en el tiempo.
- Déficit de capacidades técnicas e infraestructura tecnológica financiera: muchas administraciones no cuentan con funcionarios formados en Sistemas de Información Geográfica (SIG), manejo de información geoespacial o normativa catastral. Esa carencia se traduce en dependencia de consultores externos y en mayores tiempos para implementar procesos.
- Información predial desactualizada o incompleta: en muchos territorios persisten cartografías sin georreferenciación, ausencia de formación catastral previa en algunas zonas y registros físicos, jurídicos y económicos sin actualización reciente.
- Dificultades operativas en zonas rurales y escasa presencia institucional: las condiciones de seguridad, la presencia de grupos armados ilegales, los conflictos de tenencia de la tierra y las barreras topográficas hacen más costoso y riesgoso el levantamiento de información en campo.
- Baja apropiación ciudadana: persiste el desconocimiento de los beneficios del catastro multipropósito y la percepción de que cualquier actualización se traduce en aumentos excesivos del impuesto predial. Esto genera resistencias y puede frenar el acceso a la información en terreno.