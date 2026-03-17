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“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan”: la orden del presidente Petro en plena crisis de salud

La medida afectaría a ocho entidades intervenidas por crisis fiscal, pese a que un tribunal impidió el cambio forzoso de usuarios.

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
06:51 a. m.
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En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro ordenó a los ministros de Salud y Hacienda liquidar varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) que atraviesan crisis financiera.

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Esta decisión obedece a una respuesta al fallo de un Tribunal de Antioquia que bloqueó el traslado masivo de pacientes de las EPS intervenidas a la Nueva EPS, que había ordenado inicialmente.

Entonces, ministro de Hacienda y ministro de Salud, todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato.

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Presidente Petro ordenó liquidar EPS intervenidas

La liquidación fue anunciada durante un consejo de ministros y afectaría a ocho EPS que actualmente se encuentran bajo intervención del Estado. El mandatario justificó la medida señalando que estas entidades están en crisis fiscal o en quiebra.

El conflicto se originó cuando el Tribunal de Antioquia tumbó un decreto que ordenaba trasladar usuarios de manera obligatoria a otras EPS, sin respetar el derecho de los colombianos a escoger libremente su entidad de salud.

La única entidad que se salvaría de la liquidación sería la Nueva EPS, precisamente la institución señalada por denuncias sobre interrupciones en tratamientos médicos.

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Gobierno Nacional volverá a presentar la reforma a la salud

El presidente, además, anunció que presentará nuevamente la reforma al sistema de salud el próximo 20 de julio, tras el fracaso de su propuesta inicial en el Congreso.

Esa reforma a la salud se presentará de nuevo el 20 de julio; ministro de Hacienda, la reforma tributaria se presentará de nuevo el 20 de julio como proyecto de ley. Otro Congreso, otro Gobierno, otra oportunidad; depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas.

Sectores de oposición cuestionan que la decisión presidencial pase por encima de un fallo judicial, subrayando que los tribunales constituyen una rama independiente del poder público.

El presidente Petro dijo que el tribunal no tenía competencia para tumbar el decreto. La controversia se intensifica por el hecho de que la solución propuesta implica transferir pacientes a la Nueva EPS, entidad cuestionada por presuntas fallas en la continuidad de tratamientos.

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