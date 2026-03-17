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Pasaporte sin cita y pagando menos: anuncio de la Cancillería cambia el trámite

Nuevo proceso permite acudir directamente a sedes oficiales y acceder a un descuento con certificado electoral, sin intermediarios ni agendamiento previo.

Nuevo Pasaporte de Colombia
FOTO: Cancillería

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
06:50 a. m.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció una medida que impacta directamente a miles de ciudadanos: ahora es posible tramitar el pasaporte sin cita previa en Colombia y además, acceder a un descuento del 10 % si se cuenta con el certificado electoral.

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La entidad confirmó que los colombianos que participaron en las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo pueden beneficiarse de esta reducción en el costo del pasaporte. Para ello, es indispensable presentar el certificado de votación al momento de realizar el trámite en cualquiera de las oficinas autorizadas.

Pasaporte sin cita previa: así funciona el nuevo proceso

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del requisito de agendamiento previo. Esto significa que los ciudadanos pueden acudir directamente a los puntos de atención habilitados por la Cancillería, optimizando tiempos y evitando congestiones en el sistema de citas.

Además, la Cancillería enfatizó que este procedimiento no requiere intermediarios. El trámite es personal, lo que reduce el riesgo de fraudes y evita costos adicionales asociados a tramitadores no autorizados, fortaleciendo así la transparencia institucional.

Descuento en pasaporte por votar: requisitos y puntos de atención

El incentivo del 10 % de descuento aplica exclusivamente para quienes puedan demostrar su participación en las elecciones mediante el certificado electoral. Este documento debe presentarse físicamente al momento de iniciar el proceso de expedición del pasaporte.

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En Bogotá, los ciudadanos pueden dirigirse a dos sedes principales: la sede centro, ubicada en la Calle 12C No. 8–27, y la sede norte, en la Avenida 19 No. 98–03. Ambas oficinas operan en un horario continuo de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., facilitando el acceso al servicio sin necesidad de programación previa.

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