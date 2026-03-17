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Hot Sale 2026: Avianca, JetSMART, LATAM y otras aerolíneas lanzan descuentos en tiquetes

Hot Sale Colombia 2026 llega con grandes descuentos en vuelos. Aerolíneas como Avianca, JetSMART y LATAM ofrecen promociones de hasta 70% en tiquetes nacionales e internacionales.

Hota Sale: descuentos aerolineas en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
08:01 a. m.
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El comercio electrónico en Colombia vive una de sus semanas más activas con la llegada del Hot Sale Colombia 2026, una jornada digital que se desarrolla entre el 16 y el 20 de marzo y que reúne a más de 80 marcas con promociones en distintas categorías.

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Entre los sectores con mayor movimiento se encuentra el turismo, donde varias aerolíneas y plataformas de viajes anunciaron importantes descuentos en tiquetes nacionales e internacionales.

Durante este evento, compañías como Avianca, JetSMART, LATAM Airlines y Despegar confirmaron promociones que buscan incentivar los viajes durante los próximos meses.

Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, las ventas durante el Hot Sale podrían crecer entre 25 % y 30 % frente a ediciones anteriores.

Aerolíneas anuncian descuentos en vuelos durante el Hot Sale 2026

El sector turístico se posiciona nuevamente como uno de los protagonistas del evento. La plataforma Despegar anunció descuentos de hasta 70 % en productos de viaje, además de la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés.

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“El Hot Sale es una de las oportunidades más importantes del año para que más colombianos puedan planificar y concretar sus viajes. Estamos viendo un creciente interés por aprovechar grandes eventos internacionales, como el fútbol o los recitales, que motivan a los viajeros a organizar nuevas experiencias”, explicó Pablo Jaitman, representante de la compañía.

Por otro lado, Avianca activó su propia jornada de promociones para impulsar el turismo durante el primer semestre de 2026. Los usuarios podrán comprar tiquetes con descuento hasta el 20 de marzo y programar sus viajes hasta junio de 2026.

Fechas de viaje y precios en promociones de Avianca, JetSMART y LATAM

La aerolínea JetSMART lanzó la campaña SMART Sale, que estará disponible hasta el 20 de marzo a las 10:00 p. m.. Durante esta jornada ofrece descuentos de hasta 71 % en vuelos nacionales, con trayectos desde $49.300, y rebajas de hasta 22 % en rutas internacionales, con precios desde $557.500.

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En cuanto a los periodos de viaje, los vuelos nacionales se podrán programar entre el 6 de abril y el 30 de septiembre de 2026, mientras que los internacionales estarán disponibles desde el 7 de abril hasta finales de septiembre.

A su vez, LATAM Airlines se sumó a la temporada de descuentos con su campaña Cyber LATAM, que ofrece hasta 70 % de descuento en tiquetes comprados entre el 16 y el 20 de marzo.

Entre los beneficios adicionales se encuentra la posibilidad de acumular millas del programa LATAM Pass, lo que permite a los viajeros obtener ventajas en futuros vuelos.

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