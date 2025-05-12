CANAL RCN
Economía

Revelan cuál será la mejor marca de carros para 2026: tome nota

No son las más comunes: esta será la mejor marca de vehículos para el próximo año.

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
06:20 p. m.
En un giro sorpresivo que sacude el tradicional dominio japonés en el sector automotriz, la marca Subaru se ha posicionado como la mejor marca de carros para el año 2026, según el influyente informe anual de confiabilidad y desempeño de Consumer Reports.

El veredicto de la prestigiosa organización estadounidense coloca a la firma de las Pléyades por encima de gigantes establecidos como Toyota y Honda, redefiniendo el panorama de las preferencias de los consumidores y los estándares de la industria para el próximo año.

El ascenso de esta marca al primer lugar, con una puntuación de 82 puntos, no se debe a una revolución estética o un único modelo espectacular. En cambio, según Jake Fisher, director sénior de pruebas de automóviles de Consumer Reports, su liderazgo se explica por una combinación de factores clave: rendimiento consistente, comodidad y, fundamentalmente, la alta confiabilidad que se deriva de compartir piezas y plataformas probadas entre sus modelos.

Esta estrategia de ingeniería ha permitido a la marca garantizar una durabilidad notable y un índice de fallas consistentemente bajo a lo largo de su gama. Además, los vehículos Subaru obtuvieron calificaciones destacadas en pruebas de frenado y maniobras de emergencia, áreas que son cruciales para la seguridad del conductor.

Las razones por las que esta marca resaltará en 2026

El informe, que evalúa 20 áreas de posibles fallas reportadas por los propietarios (desde problemas menores de software hasta averías graves en sistemas de propulsión), muestra cómo la industria se está reajustando ante la creciente adopción de nuevas tecnologías de propulsión.

Aunque marcas como Toyota y su división de lujo, Lexus, se mantienen como el estándar de oro en fiabilidad a largo plazo y retención de valor, han experimentado algunos descensos. Lexus, en particular, vio afectada su posición debido a que uno de sus modelos clave, el GX, recibió una calificación de confiabilidad "promedio", y el sedán ES salió temporalmente de la tabla mientras se prepara para su renovación generacional.

Por su parte, Honda, a pesar de seguir siendo reconocida por otras publicaciones como la "Mejor Marca de Autos" por su calidad interior, seguridad y rendimiento equilibrado (premio que ha ganado por quinto año consecutivo, destacando sus modelos Civic y Accord), también enfrenta la presión de las marcas que apuestan más fuerte por la innovación tecnológica a precios competitivos.

En esta lucha por el valor, el informe señala el fuerte avance de los fabricantes coreanos. Marcas como Hyundai y Kia son catalogadas como difíciles de superar para aquellos que buscan tecnología de punta y diseño audaz a un precio accesible.

Con la mejor garantía de la industria respaldando a Kia, y modelos como el Hyundai Ioniq 5 ganando múltiples premios, estas marcas redefinen el valor con vehículos cargados de características y un pragmatismo bien recibido por el mercado.

