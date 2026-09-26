Manizales se reactiva de la mano del turismo

En el Día Mundial del Turismo, Manizales encuentra en esta industria una oportunidad para acelerar su recuperación económica. De acuerdo con Cotelco Caldas, cerca del 95 % de la actividad de la ciudad se encuentra nuevamente en funcionamiento, mientras el regreso de los visitantes contribuye a movilizar una cadena económica que beneficia a hoteles, restaurantes, transportadores, comerciantes, operadores turísticos y emprendimientos.

“Queremos invitar a todos los turistas a que vengan a Manizales, una ciudad que ya se encuentra reactivada en un 95 % y en la que hoteles, agencias de viajes, guías, establecimientos gastronómicos y empresas de transporte están preparados para recibirlos.

RELACIONADO Corte Constitucional elimina excepción que permitía uso de animales para turismo en vehículos de tracción

Se avecinan varios eventos, como el cumpleaños de Manizales y la Feria de Manizales, y actualmente nos encontramos en el desarrollo del Festival Internacional de Teatro, lo que demuestra que nuestra ciudad está preparada para recibir a todos los turistas que quieran visitarnos. Estamos buscando alcanzar una ocupación cercana al 65 % con estos eventos y llegar al 100 % durante la Feria de Manizales”, aseguró Juan Pablo Alba, director ejecutivo de Cotelco Capítulo Caldas.

Una ciudad para descubrir desde su arquitectura

A más de 2.100 metros sobre el nivel del mar y en plena Cordillera Central, Manizales ofrece una geografía urbana particular: montañas, calles inclinadas, miradores y edificaciones que permiten recorrer buena parte de su historia.

El conjunto de inmuebles de arquitectura republicana localizado en el Centro Histórico de Manizales fue declarado Monumento Nacional en 1996. Allí se encuentra uno de los principales símbolos de la ciudad: la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario.

A esta oferta se suman la Plaza de Bolívar, el Palacio de la Gobernación de Caldas, Chipre y sus miradores, además de diferentes espacios culturales que permiten combinar patrimonio, arquitectura y paisaje en un mismo recorrido.

Gastronomía: 1.741 negocios y más de 12.800 empleos

La gastronomía se ha convertido en otro de los grandes activos de Manizales. Desde 2025, la ciudad hace parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría Gastronomía, un reconocimiento que vincula la cocina con la identidad, la cultura y el desarrollo económico.

Las cifras muestran su dimensión: el sector gastronómico local reúne 1.741 negocios, genera más de 12.800 empleos y representa alrededor de US$31,5 millones en actividad económica, de acuerdo con la UNESCO.

El potencial de esta industria también se refleja en los eventos. El MZL Café Fest 2026 reunió durante tres días a 20.324 asistentes y 200 expositores, y reportó ventas cercanas a los $10.373 millones, según el balance de la Alcaldía de Manizales.

Restaurantes, cafés, mercados y emprendimientos permiten que el visitante encuentre en la gastronomía otra manera de acercarse a la identidad de la región, al tiempo que su consumo genera ingresos para productores, proveedores y trabajadores locales.

Manizales también está conectada por aire

La conectividad es otro componente clave para fortalecer el turismo. El aeropuerto La Nubia registra una operatividad del 91,6 % en lo corrido de 2026, de acuerdo con información de Inficaldas.

RELACIONADO Manizales busca impulsar su recuperación económica a través del turismo

Además de sus conexiones con Bogotá, desde el pasado 16 de septiembre entró en operación la ruta directa Medellín–Manizales–Medellín, operada por CLIC. La nueva conexión funciona tres veces por semana —lunes, miércoles y viernes— y conecta a Manizales con el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

La ruta se suma al fortalecimiento de las frecuencias con Bogotá y representa una alternativa para facilitar la llegada de turistas y viajeros de negocios. La Nubia, que en 2026 cumplió 70 años de operación, continúa siendo una infraestructura estratégica para la conectividad y la economía de Caldas.

Una oferta que continúa más allá de la ciudad

Los alrededores de Manizales amplían la experiencia. En pocos kilómetros es posible pasar del paisaje urbano a haciendas cafeteras, bosques, aguas termales y escenarios de montaña.

El turismo cafetero permite conocer el proceso que existe detrás de una taza, desde el cultivo hasta su preparación, mientras que el avistamiento de aves se suma a la oferta de naturaleza de un territorio reconocido por su biodiversidad.

“Estimamos que más de 25.000 personas visitan cada año el Parque Nacional Natural Los Nevados a través de sus diferentes rutas. Uno de los sectores más visitados es Brisas, donde los turistas pueden vivir una experiencia entre paisajes de alta montaña y frailejones, conocidos como los guardianes de los páramos”, afirmó Jean Alejandro Jiménez, guía del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Cada turista ayuda a mover una cadena económica

En el Día Mundial del Turismo, la apuesta de Manizales tiene un componente económico concreto. Una ciudad con 1.741 negocios vinculados a la gastronomía, más de 12.800 empleos en ese sector, un aeropuerto con 91,6 % de operatividad y una nueva conexión aérea con Medellín encuentra en la llegada de visitantes una oportunidad para acelerar su recuperación.

“Detrás de la gastronomía hay productores, campesinos, proveedores, transportadores y familias que dependen de esta actividad. Cuando un turista consume un plato típico, visita un trapiche o compra un producto local, está ayudando a que toda esa cadena vuelva a moverse. Por eso, recuperar el turismo también significa recuperar empleos, ingresos y oportunidades para la ciudad y sus alrededores”, afirmó arcesio holguín, jefe comercial de Fogón de Palo, restaurante campestre de comida típica que complementa su oferta gastronómica con la experiencia de conocer un trapiche panelero.

Cada turista que llega representa mucho más que una cifra: significa una habitación ocupada, una mesa atendida, un recorrido contratado, transporte utilizado, una compra realizada y recursos que vuelven a circular entre los negocios de la ciudad.

Manizales tiene nuevamente sus puertas abiertas. En una ciudad donde arquitectura, gastronomía, cultura, café y naturaleza conviven en un mismo destino, el regreso de los viajeros representa también una oportunidad para impulsar la actividad económica y fortalecer a los sectores que viven del turismo.