¿Qué se sabe sobre volcamiento de embarcación con 20 turistas en Santa Marta?

A través de redes sociales, se dio a conocer un video que mostró el volcamiento de una embarcación con turistas en Playa Blanca, Santa Marta, el sábado 26 de septiembre.

La Dirección General Marítima (Dimar) se pronunció al respecto e informó que la situación se presentó por las fuertes lluvias, provocando que 20 personas quedaran en el agua.

¿Qué habría provocado el incidente?

Minutos después, otras embarcaciones arribaron al punto para recibir a los afectados, de los cuales ninguno resultó lesionado. Solamente hubo pérdidas materiales y daños en la embarcación.

El barco provenía del embarcadero de Rodadero Norte con zarpe autorizado y era de Katamar. El percance fue informado a través del canal 16 de VHF marino y el personal militar se encargó de ayudar en las labores de auxilio.

Tras esto, la Dimar informó que llevará a cabo las investigaciones pertinentes para aclarar qué ocasionó el volcamiento y, en caso de que se requiera, tomar las respectivas medidas.

Fuertes lluvias en Santa Marta

Por su parte, la Alcaldía de Santa Marta anunció acciones para atender las afectaciones ocasionadas por las lluvias principalmente en Manzanares, Los Cocos, Los Alpes A y B, Timayuí 1 y 2, Taganga, Pantano, Santa Mónica, corregimientos de Minca y Bonda.

El jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Darío Linero Mejía, explicó que tras la fuerte lluvia del 26 de septiembre, hubo siete viviendas destruidas: dos en Los Alpes B, cuatro en Timayuí 1 y una en Boquerón. También hubo pérdida de enseres en 29 hogares.

Essmar, Atesa, los Bomberos, la Defensa Civil y la administración distrital se encuentran bajo vigilancia por esta situación. Por ejemplo, se han encargado de retirar los árboles que se cayeron en Manzanares, Puerto Mosquito y en los alrededores de los ríos.