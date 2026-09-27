¿Cuánto le cuesta a Bogotá reparar el mobiliario urbano dañado por actos vandálicos?

Los daños provocados al mobiliario urbano se han convertido en un gasto millonario para Bogotá. Entre enero de 2024 y julio de 2026, la Administración Distrital destinó $9.125 millones para recuperar elementos ubicados en el espacio público que resultaron afectados.

La magnitud de la situación también queda reflejada en los 114.546 reportes de mantenimiento registrados durante este periodo.

Se trata de elementos que hacen parte de la infraestructura cotidiana de la ciudad y que cumplen funciones relacionadas con la movilidad, la información, el descanso, la accesibilidad y la seguridad de los ciudadanos.

¿En qué se gastaron los $9.125 millones?

Del total invertido, $2.538 millones correspondieron a mano de obra y transporte, mientras que otros $6.587 millones fueron destinados a la compra de repuestos necesarios para recuperar los elementos afectados.

Entre las reparaciones que se realizan con mayor frecuencia están el reemplazo de secciones deterioradas, componentes eléctricos y digitales, vidrios y las labores de limpieza de grafitis.

Estos trabajos permiten devolver a funcionamiento elementos que hacen parte del mobiliario de uso diario en diferentes sectores de la capital.

¿En qué elemento o infraestructura es en lo que más se gusta?

Al revisar los elementos que más recursos han requerido para su recuperación, las señales del SITP ocupan el primer lugar.

De acuerdo con las cifras entregadas por el Distrito, su reparación ha representado más de $4.198 millones.

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En segundo lugar aparecen los paraderos del transporte público, cuya recuperación ha requerido más de $2.716 millones.

Las bancas también representan un gasto importante, con más de $1.542 millones destinados a reparaciones.