Impactante video muestra el momento en que un menor es arrollado en Mendoza

Un video que circula en redes ha conmocionado a los usuarios al mostrar el terrible accidente en el que un joven terminó siendo arrollado por un vehículo.

Joven fue arrollado por un carro en Mendoza, Argentina

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Las imágenes, compartidas por varias personas en X, muestran a un joven, menor de edad, que tendría entre 13 y 14 años, vestido con un abrigo de color beige.

Versiones preliminares señalan que el menor le habría robado a un repartidor de servicio de mensajería y en su intento de huida, fue impactado por el automotor.

El video, que circula desde hace dos días en varias aplicaciones, muestra el momento en el que el joven inicia lo que sería una discusión con un grupo de repartidores. Estos últimos aparecen, presuntamente, golpeándolo mientras el menor está en el suelo.

Segundos después, logra salir corriendo de manera rápida y huir de la escena.

Varios de los domiciliarios intentan llegar hasta él, pero no logran alcanzarlo. El joven cruza de manera apresurada una avenida de doble calzada esquivando varios de los vehículos que transitaban por la zona.

Inicialmente logra pasar el primer tramo, pero cuando cruza los separadores para adentrarse en el segundo carril, es violentamente impactado por un vehículo particular que venía a alta velocidad.

Autoridades investigan robo y accidente

Otras versiones señalan que el menor estaría implicado en un robo cerca del lugar del accidente y que por eso, los mensajeros lo estaban persiguiendo. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Los hechos se habrían registrado en Mendoza, Argentina y de momento, las entidades competentes se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo que ocurrió antes de que el joven terminara arrollado por el vehículo.