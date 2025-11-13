Reconocida marca de carros eléctricos regresa a Colombia: estos serán sus primeros modelos

En el sector automotor colombiano, lo que va de 2025 ha consolidado la tendencia hacia la movilidad sostenible, con ventas de vehículos eléctricos e híbridos que no solo superan las proyecciones, sino que establecen récords históricos mes a mes.

Este crecimiento exponencial no solo refleja una mayor conciencia ambiental, sino también la eficacia de los incentivos fiscales y la ampliación de la oferta de modelos por parte de las marcas.

Durante octubre de 2025 sus ventas alcanzaron las 2.091 unidades matriculadas según los informes de ANDEMOS y crecieron un 93,6%.

En cuanto a las marcas, BYD se situó al frente del ranking con 1.085 unidades, más de la mitad del segmento, mientras que Chery, Chevrolet, JAC y Volvo completaron el Top 5 entre las marcas.

Conocida marca china volvió al mercado colombiano con carros eléctricos

En medio de este auge eléctrico, el mercado colombiano se prepara para un nuevo y significativo actor: Geely Auto. Tras una ausencia de más de una década, el gigante automotriz chino, que es dueño de marcas globales como Volvo, Polestar y Lotus, ha anunciado su regreso oficial a Colombia de la mano del Grupo Vardí a través de su filial Import Mobility.

La estrategia de Geely para su retorno es clara y contundente: apostar por la electrificación y la tecnología inteligente. La marca, que ha sido reconocida por su sólido ecosistema global de innovación, con centros de diseño e I+D en Europa y Asia, busca revolucionar el mercado nacional con un portafolio de vehículos eléctricos e híbridos enchufables competitivos y a precios asequibles.

Entre los modelos que marcarán el inicio de esta nueva era, que se presentarán en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2025, destacan:

Geome EX2: Un vehículo eléctrico urbano cuyo precio se proyecta entre $80 y $90 millones de pesos, buscando competir de frente con modelos de entrada como el BYD Seagull y el Renault Kwid E-Tech.

EX5: Un SUV eléctrico familiar con una autonomía cercana a los 490 kilómetros.

Geely Starray EM-i: Un híbrido enchufable de gama media-alta que promete una autonomía total de casi 1.000 kilómetros.

El respaldo del Grupo Vardí es un pilar fundamental en esta estrategia, garantizando el establecimiento de una sólida red comercial que iniciará en Bogotá, Medellín y Cali, y se expandirá a otras ciudades clave.

Este factor es crucial para la confianza del consumidor, pues asegura un servicio posventa robusto, disponibilidad de repuestos y soporte técnico.

