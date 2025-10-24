Reconocida marca en Colombia da golpe en el mercado con híbrido que vale menos de 100 millones

El sector automotor colombiano ha pisado con fuerza en este 2025, revirtiendo tendencias de años anteriores y marcando un hito de recuperación que ilusiona a toda la cadena productiva.

Las cifras más recientes, compiladas por gremios como la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) junto a Fenalco, confirman que el mercado de vehículos nuevos en el país ha entrado en una fase de sólido crecimiento.

Según los reportes, el sector automotor ha experimentado un crecimiento sostenido que, al cierre del primer semestre de 2025, ya superaba el 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando más de 104.947 unidades matriculadas.

Este despegue se ha consolidado en el segundo semestre, con meses como julio registrando aumentos superiores al 44% en las matrículas. Las proyecciones más optimistas apuntan a que el año cerrará con más de 200.000 a 239.000 vehículos nuevos vendidos, una cifra que recuperaría el dinamismo del mercado previo a la pandemia.

En el segmento híbrido, modelos como el Toyota Corolla Cross y el Mazda CX-30 (con tecnología mild-hybrid) continúan liderando las ventas, pero el mercado se ha diversificado con la llegada de más de 30 lanzamientos de vehículos nuevos en 2025, muchos de ellos con sistemas de propulsión híbrida o eléctrica. El mercado colombiano se consolida así como un escenario cada vez más maduro para la movilidad sostenible.

Este será el nuevo híbrido de la Renault: precio y características

Mientras Colombia experimenta su repunte automotor, la casa francesa Renault reafirma su liderazgo en Europa con el lanzamiento y la puesta en venta de la sexta generación de su icónico hatchback subcompacto: el Renault Clio. Este modelo, que se ha posicionado como uno de los vehículos más vendidos en el continente europeo, llega al mercado completamente renovado y con una fuerte inclinación hacia la electrificación.

El nuevo Renault Clio, cuya presentación oficial se dio en septiembre de 2025, mantiene su estatus de superventas, habiendo sido el coche más vendido en Europa durante el primer semestre del año. La gran novedad es la incorporación y mejora de su tren motriz híbrido E-Tech, que ahora estrena una versión más potente.

El nuevo Clio híbrido (conocido en la prensa como Clio 6) se ofrece en Europa con la motorización E-Tech de 160 CV (caballos de vapor), una evolución del anterior sistema. Este full hybrid combina un motor de gasolina de 1.8 litros y cuatro cilindros con dos motores eléctricos, prometiendo una eficiencia sin precedentes en su categoría.

La gran carta de presentación de esta versión es su impresionante autonomía. Gracias a la optimización de su batería de 1.4 kWh y un avanzado sistema de refrigeración, el Clio E-Tech 160 CV es capaz de funcionar en modo 100% eléctrico hasta el 80% del tiempo en ciudad y ofrece una autonomía teórica de hasta 1.000 kilómetros con un solo tanque.

Este rendimiento se traduce en un consumo homologado excepcionalmente bajo, de apenas 3,9 litros por cada 100 kilómetros (alrededor de 96,9 km/galón) y unas emisiones de CO₂ de solo 89 g/km, cifras que lo colocan como referencia en el segmento B europeo.

Es importante recordar que este carro no se comercializa actualmente en Colombia, y si llegara a hacerlo, su precio en pesos colombianos sería significativamente más alto que la simple conversión del euro debido a los aranceles de importación, impuestos locales, costos de transporte y márgenes comerciales.

23.269 € (precio de entrada en Europa) equivalen aproximadamente a unos $99 millones de pesos colombianos, sin contar los costos de importación e impuestos que lo aumentarían.