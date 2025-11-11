Dan a conocer el listado de carros más inseguros en Colombia, ¿Está el suyo?

La decisión de adquirir un vehículo en Colombia, ya sea nuevo o usado, va mucho más allá del color, la marca o el precio. Un factor que es prioritario, es la seguridad vehicular, un tema que año a año deja víctimas fatales en las vías.

Colombia enfrenta un desafío significativo en materia de seguridad vial. Según cifras recientes, los siniestros viales siguen siendo una de las principales causas de muerte, especialmente entre la población joven.

Factores como el exceso de velocidad, la falta de solidaridad y, crucialmente, la deficiencia en los sistemas de seguridad de los vehículos, contribuyen a que un impacto se convierta en una tragedia.

Bajo este panorama, la Liga contra la Violencia Vial dio a conocer una recopilación de datos entre los años 2016 y 2019, dejando un listado de los vehículos más inseguros que se venden año a año en el país.

Listado de los carros más inseguros que se venden en el país

Según las estadísticas de siniestros y basado en un estudio donde se buscaban las condiciones mínimas para proteger a sus ocupantes, estos son los carros más inseguros.

El primer lugar es ocupado por el Kia Picanto, vehículo que registró 13 fallecimientos por cada 10.000 automotores. En segundo lugar, se ubica el Kia Río con la misma cantidad de muertes (13). El podio lo completa el Mazda 3 con 10,4 decesos.

El ranking lo completa:

Chevrolet Spark: 9,4

Renault Duster: 9,2

Mazda CX-5: 9

Chevrolet Sail: 8,7

Chevrolet Tracker: 8,5

Mazda 2: 7,6

Renault Logan/Sandero/Stepway: 6,5

¿Qué se mide en una prueba de seguridad de carros?

Las pruebas NCAP (siglas en inglés de New Car Assessment Program o Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos) son un conjunto de rigurosos ensayos de choque y evaluaciones de seguridad que se realizan a los automóviles nuevos para determinar su nivel de protección y asignarles una calificación en estrellas.