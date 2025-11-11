CANAL RCN
Economía

Dan a conocer el listado de carros más inseguros en Colombia, ¿Está el suyo?

Son varias marcas las que se encuentran en este listado entregado por la Liga contra la Violencia Vial.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
06:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La decisión de adquirir un vehículo en Colombia, ya sea nuevo o usado, va mucho más allá del color, la marca o el precio. Un factor que es prioritario, es la seguridad vehicular, un tema que año a año deja víctimas fatales en las vías.

Colombia enfrenta un desafío significativo en materia de seguridad vial. Según cifras recientes, los siniestros viales siguen siendo una de las principales causas de muerte, especialmente entre la población joven.

Revelan los diez modelos de carros que podrían desaparecer pronto en el mercado: estos son sus precios
RELACIONADO

Revelan los diez modelos de carros que podrían desaparecer pronto en el mercado: estos son sus precios

Factores como el exceso de velocidad, la falta de solidaridad y, crucialmente, la deficiencia en los sistemas de seguridad de los vehículos, contribuyen a que un impacto se convierta en una tragedia.

Bajo este panorama, la Liga contra la Violencia Vial dio a conocer una recopilación de datos entre los años 2016 y 2019, dejando un listado de los vehículos más inseguros que se venden año a año en el país.

Listado de los carros más inseguros que se venden en el país

Según las estadísticas de siniestros y basado en un estudio donde se buscaban las condiciones mínimas para proteger a sus ocupantes, estos son los carros más inseguros.

El primer lugar es ocupado por el Kia Picanto, vehículo que registró 13 fallecimientos por cada 10.000 automotores. En segundo lugar, se ubica el Kia Río con la misma cantidad de muertes (13). El podio lo completa el Mazda 3 con 10,4 decesos.

Conocida marca de carros en Colombia pisa fuerte en el mercado al presentar nueva SUV: este es su precio
RELACIONADO

Conocida marca de carros en Colombia pisa fuerte en el mercado al presentar nueva SUV: este es su precio

El ranking lo completa:

  • Chevrolet Spark: 9,4
  • Renault Duster: 9,2
  • Mazda CX-5: 9
  • Chevrolet Sail: 8,7
  • Chevrolet Tracker: 8,5
  • Mazda 2: 7,6
  • Renault Logan/Sandero/Stepway: 6,5

¿Qué se mide en una prueba de seguridad de carros?

Las pruebas NCAP (siglas en inglés de New Car Assessment Program o Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos) son un conjunto de rigurosos ensayos de choque y evaluaciones de seguridad que se realizan a los automóviles nuevos para determinar su nivel de protección y asignarles una calificación en estrellas.

  • Protección de ocupantes adultos y niños: Miden las lesiones potenciales en diferentes tipos de colisiones, como impactos frontales, laterales y contra postes, utilizando dummies (maniquíes de prueba) equipados con sensores.
  • Protección a peatones y usuarios vulnerables: Evalúan cómo reacciona el vehículo en caso de atropello, analizando las lesiones en la cabeza, pelvis y piernas del peatón.
  • Sistemas de asistencia a la seguridad: Valoran la eficacia de tecnologías para prevenir accidentes, como el frenado de emergencia autónomo (AEB), los asistentes de mantenimiento de carril y los sistemas de detección de peatones y ciclistas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 10 de noviembre

Icfes

Icfes confirma fecha de publicación de resultados de las pruebas Saber Pro y TyT 2025 del 9 de noviembre

Otras Noticias

Santander

Actor santandereano falleció en grave accidente de tránsito: esto se sabe

El intérprete y productor audiovisual perdió la vida tras un choque entre una motocicleta y un vehículo en Piedecuesta.

Ecuador

Exvicepresidente Jorge Glas entre los primeros reclusos enviados a la nueva megacárcel de Ecuador

El traslado se da en vísperas del referéndum impulsado por Noboa que busca la instalación de bases militares extranjeras.

Viral

Autoridades llegan a la extravagante fiesta de Kris Jenner por su cumpleaños 70

La Equidad

Equipo de la Liga BetPlay se despide para siempre: jugará su último partido en el FPC

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos