Nueva marca de carros entra a competir fuerte en Colombia: estos son sus modelos y precios

Durante el primer trimestre de 2026, el país ha consolidado un crecimiento sin precedentes en la venta de vehículos eléctricos (EV), marcando un hito en la transición energética de la región. Según cifras recientes de Fenalco y la Andi, las matrículas de vehículos 100% eléctricos se dispararon un 171% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando niveles de venta históricos que ya superan las 9,300 unidades solo entre enero y marzo.

Este auge no es casualidad. Factores como la estabilización de las tasas de interés, una tasa de cambio favorable y la creciente red de infraestructura de carga —que ya cuenta con nodos robustos en Bogotá, Medellín y Cali— han derribado las barreras de entrada para los consumidores.

Hoy, casi uno de cada cuatro vehículos nuevos vendidos en el país cuenta con algún tipo de tecnología de electrificación.

Nueva marca de carros entra a competir fuerte en Colombia

En este escenario de ebullición, el gigante asiático Geely ha hecho su entrada oficial al mercado colombiano este mes de abril, bajo el respaldo del Grupo Vardí. La marca no llega simplemente a participar, sino a desafiar el dominio que marcas como BYD y Tesla han comenzado a establecer en el territorio nacional.

Con una estrategia agresiva de precios, Geely ha lanzado su modelo de entrada, el EX2 (también conocido como Geome Xingyuan), un hatchback urbano 100% eléctrico que parte desde los $80.990.000 COP.

Este movimiento posiciona a la marca directamente en la pelea por el segmento de volumen, ofreciendo una alternativa tecnológica asequible para quienes buscan dar el salto a la movilidad limpia sin sacrificar presupuesto.

Portafolio diversificado: Además del EX2, la marca presentó la SUV EX5, con una autonomía cercana a los 500 km, y el híbrido enchufable Starray EM-i, diseñado para largos recorridos.

Red de servicio: Cuenta ya con 12 talleres exclusivos en las principales ciudades y el respaldo de la red nacional del Grupo Vardí.

Meta ambiciosa: La compañía proyecta comercializar 2,000 unidades antes de que finalice 2026, duplicando sus expectativas iniciales ante la alta demanda del mercado local.

Modelos eléctricos más vendidos en este 2026