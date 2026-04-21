DIAN lanza nueva subasta de carros y motos con precios desde 1.5 millones de pesos: así puede participar

Las subastas públicas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se han consolidado como una de las estrategias más efectivas del Estado para gestionar las mercancías que han sido objeto de decomiso, aprehensión o abandono en favor de la Nación.

El proceso de subasta es gestionado de manera virtual. A través de alianzas con entidades financieras, específicamente mediante la plataforma ‘El Martillo’ del Banco Popular, la DIAN ofrece un catálogo diverso que incluye desde maquinaria industrial y joyas hasta lotes de tecnología y vehículos.

Subasta de la DIAN en abril: Carros y motos desde los 1.5 millones de pesos

Para este mes de abril de 2026, la entidad ha generado una expectativa sin precedentes al anunciar una nueva jornada de pujas centrada en el sector automotriz. Lo que más ha llamado la atención de los ahorradores y amantes del motor es el competitivo precio de entrada: hay carros y motos disponibles desde los 1.5 millones, una cifra significativamente inferior a la que se encuentra en el mercado de usados convencional.

Dentro del catálogo destacado para esta jornada, resaltan opciones que se ajustan a diversas necesidades y presupuestos:

Motocicletas: Se encuentran ejemplares como la Honda XR 125 L (modelo 2011) con un precio base de $1.500.000, e incluso modelos más recientes como la Honda XR 150L (2018) arrancando desde los $2.000.000

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Vehículos y Camionetas: Para quienes buscan transporte familiar o de carga, destacan camionetas Ford Ranger con bases que oscilan entre los $4.000.000 y los $10.800.000, dependiendo del modelo y estado. Asimismo, vehículos sedán de marcas reconocidas como Mazda también forman parte de la oferta de este mes

Para evitar caer en estafas, es fundamental recordar que ningún funcionario de la DIAN o del Banco Popular solicita dinero directamente. El proceso es 100% digital: los interesados deben registrarse en el portal de El Martillo, realizar un depósito de participación (que es devuelto si no se gana la puja) y seguir el cronograma oficial de cierre.

Esta subasta de abril representa una oportunidad única para estrenar o renovar vehículo, apoyando al mismo tiempo la legalidad aduanera en Colombia.