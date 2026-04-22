Esto es lo que debe pagar de impuestos si vende una casa o apartamento en el país: haga cálculos

Vender un inmueble en Colombia implica con tener una serie de obligaciones tributarias. Para ello, es fundamental que conozca las tarifas, exenciones y los momentos clave del pago para evitar sorpresas financieras en la notaría o ante la DIAN.

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Son varios los impuestos que debe pagar una persona por vender un inmueble en Colombia.

Esto es lo que debe pagar de impuestos si vende una casa o apartamento en el país

El primero de ellos es el impuesto de ganancia ocasional, el cual se genera cuando vende un activo que ha poseído por dos años o más. Este tributo se calcula sobre la utilidad neta de la venta (Precio de Venta - Costo Fiscal).

Con la UVT fijada en $52.374 para 2026, los primeros $261.870.000 de ganancia no pagan impuesto, siempre que el dinero se destine a una cuenta AFC o al pago de otro crédito hipotecario.

Otro de los impuestos que debe cumplir es la retención de la fuente. Esta no es una obligación adicional, sino un anticipo del impuesto de renta o ganancia ocasional que se debe pagar obligatoriamente en la notaría al momento de firmar la escritura. Sin este comprobante, el notario no podrá autorizar el instrumento público.

Si el valor de la venta supera las 20.000 UVT ($1.047.480.000), la tarifa del 1% aplica solo sobre el excedente en ciertos casos específicos de la nueva normativa.

Por último, se debe a los gastos notariales y de registro. Además de los impuestos directos, existen tasas que se dividen comúnmente entre comprador y vendedor.

Gastos Notariales: Corresponden aproximadamente al 0,54% del valor de la venta, el cual se reparte en partes iguales (50% cada uno).

Impuesto de Registro y Beneficencia: Este tributo suele recaer principalmente sobre el comprador y varía según el departamento (entre el 1,67% y el 2% del valor total).

Ejemplo de pago de estos impuestos

Si vende una casa por $500.000.000 que compró hace 5 años en $300.000.000, debe cumplir con lo siguiente: