La impactante cantidad de empresas que aceleraron su transformación digital en 2025 con IA

El 2025 la inteligencia artificial (IA) se consolidó como una herramienta de eficiencia operativa que permitió a los empleados de diversos sectores ahorrar, en promedio, 105 minutos semanales en tareas administrativas. Este tiempo recuperado ha sido la clave para que cientos de organizaciones mantengan su competitividad frente a las nuevas dinámicas del mercado y la reducción progresiva de la jornada laboral.

Este avance fue impulsado por la transformación de más de 1.400 compañías nacionales que adoptaron soluciones de IA y automatización; transición que fue liderada por la compañía Davinci Technologies SAS, y que integró herramientas de Google, Monday y DocuSign para resolver problemas de las empresas colombianas.

Este fue el impacto que generó la IA en las empresas

La innovación trascendió la instalación de la tecnología para transformar la generación de ingresos. Un ejemplo claro de ello fue la evolución de la firma electrónica convencional a la Gestión Inteligente de Acuerdos (IAM), un modelo con el que las empresas convirtieron sus contratos en datos activos, logrando acelerar sus ingresos en un 60 %.

“En 2025 actuamos como el puente entre la complejidad tecnológica y la realidad del empresario colombiano. Logramos que sectores de consumo masivo y finanzas adoptaran ciberseguridad avanzada y soluciones en la nube sin necesidad de tener departamentos de ingeniería propios. Además, industrias como la salud, el retail y la construcción automatizaron hasta el 80 % de sus tareas manuales”, afirma Olga Lucía Orozco, CEO de Davinci Technologies SAS.

El impacto de estas herramientas es visible en sectores donde los datos y la logística son críticos. Un ejemplo de ello fue en la compañía Fast Moda, donde el reto de asegurar la operación ininterrumpida de más de 500 tiendas se resolvió mediante la migración integral de la base de datos e infraestructura crítica a la nube de Google. El resultado fue una operación estable y una reducción del 30 % en su presupuesto tecnológico, liberando recursos para invertir en futuros proyectos de analítica.

De igual forma, la democratización de los datos transformó la toma de decisiones en la industria productora, pues el acceso a la información estratégica dejó de ser una labor exclusiva de analistas técnicos.

Este fue el caso de la empresa Huevos Kikes, donde la implementación de agentes de IA aceleró el análisis de datos y permitió a gerentes consultar métricas en tiempo real mediante lenguaje natural, para obtener reportes en segundos, eliminando cuellos de botella y acelerando la toma de decisiones.

Esta capacidad para integrar modelos predictivos y flujos de trabajo avanzados ha permitido que Davinci Technologies SAS alcance estándares de excelencia técnica reconocidos a nivel regional, consolidándose como Partner Premier de Google y líderes en Latinoamérica para soluciones de Monday, facilitando que las empresas colombianas operen con las mismas herramientas de eficiencia que las grandes corporaciones globales.

Para el 2026, el objetivo de la empresa es duplicar el número de empresas beneficiadas. La hoja de ruta apunta hacia agentes de IA que tomen decisiones autónomas y una logística más inteligente, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que operan estas herramientas.