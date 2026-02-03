🔴 Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por el Canal RCN: fecha y hora de la revancha

El desafío es mayúsculo para el FC Barcelona. Este martes 3 de marzo, el conjunto catalán recibirá al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, con la obligación de firmar una noche perfecta si quiere mantener vivo el sueño de disputar la gran final.

El encuentro llega con un panorama complejo para los dirigidos por Hansi Flick. En la ida, el equipo madrileño impuso condiciones y selló un contundente 4-0 que dejó la eliminatoria muy inclinada a su favor. Ahora, ante su público, el Barcelona intentará protagonizar una remontada histórica que le permita revertir la amplia desventaja y cambiar el rumbo de la serie.

El compromiso está programado para las 3:00 p.m. (hora colombiana) y podrá verse en vivo, de manera gratuita, a través de la aplicación oficial del Canal RCN, una alternativa que amplía el acceso para los aficionados que deseen seguir cada detalle del decisivo duelo.

Un reto deportivo y anímico para el Barça

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el reto para el Barcelona también es emocional. Levantar un 4-0 ante un rival sólido y con experiencia en instancias definitivas exige concentración absoluta, eficacia ofensiva y un equilibrio defensivo que evite cualquier concesión.

El Atlético, por su parte, llega con la tranquilidad de la ventaja y la posibilidad de gestionar los tiempos del partido. Su planteamiento seguramente estará enfocado en mantener el orden y aprovechar los espacios que deje un equipo local obligado a atacar desde el primer minuto.

Lewandowski, baja sensible en el momento clave

Como si el escenario no fuera ya exigente, el Barcelona confirmó una noticia que complica aún más el panorama: Robert Lewandowski no estará disponible para el compromiso. El delantero polaco sufrió un golpe en la victoria 4-1 frente al Villarreal en LaLiga y, tras los exámenes médicos realizados, se le diagnosticó una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

El atacante, de 37 años, atraviesa una temporada con menor protagonismo bajo la dirección técnica de Flick. Sin embargo, ha sabido convertirse en un revulsivo determinante desde el banquillo, aportando goles y experiencia en momentos clave, como ocurrió precisamente ante el Villarreal, donde anotó el cuarto tanto.

Su ausencia representa una baja significativa en un partido donde cada oportunidad contará. El Barcelona necesitará máxima efectividad y carácter competitivo si pretende escribir una de esas remontadas que quedan marcadas en la historia del club.