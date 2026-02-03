Querido actor murió en un incendio: esto han determinado las autoridades

Un importante actor de Estados Unidos murió el pasado 25 de febrero de 2026 tras una inesperada tragedia que ocurrió en su casa.

Bobby J. Brown, que debutó en las grandes pantallas en la década de los 90 y no solo se destacó en producciones de televisión, sino también de cine, falleció a sus 62 años, en un incendio.

¿Qué es exactamente lo que se ha conocido? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la causa de la muerte de Bobby J. Brown, el reconocido actor de Estados Unidos

Según se ha informado, el 25 de febrero de 2026, Bobby J. Brown ingresó al granero de su casa, localizada en Maryland, Estados Unidos, y de repente se propagó un incendio.

El actor se habría alcanzado a comunicar con sus familiares para que lo auxiliaran y activaran un extintor, pero las llamas siguieron creciendo y, desafortunadamente, él no pudo evacuar el lugar.

Su esposa fue una de las personas que intentó salvarlo e, incluso, sufrió quemaduras al ingresar al granero, pero el fuego le impidió llegar hasta el lugar exacto en el que se encontraba Bobby J. Brown.

Además, ha trascendido que el actor murió tras inhalar el humo y sufrir varias lesiones térmicas difusas.

¿Cómo fue la carrera de Bobby J. Brown, el reconocido actor de Estados Unidos que murió en un incendio?

En un principio, Bobby J. Brown fue boxeador amateur, pero desde la década de los 90 se enamoró de la actuación y se dedicó de lleno a ese trabajo.

En la televisión, este actor estadounidense trabajó en producciones como 'The Wire', 'Homicide: Life on the Street', 'The Corner', 'Veep' y 'We Own This City'.

Además, en cine, actuó en películas como 'Pecker', 'Love the Hard Way', 'Miss Virginia', 'My One and Only' y 'Really Love'.