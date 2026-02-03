Procuraduría formula pliego de cargos contra candidato a la Cámara del Guaviare: estos son los detalles

A pocos días de las elecciones legislativas, la Procuraduría tomó una contundente decisión: formuló pliegos de cargos contra un aspirante a la Cámara por el Guaviare.

El Ministerio Público le puso la lupa a Luis Orlando Castro, quien se está lanzando con el Nuevo Liberalismo y fue gerente de Empoaguas E.S.P. Le formularon pliego de cargos por presuntas irregularidades.

¿Quién es el candidato bajo la lupa?

Al parecer, el hoy candidato no habría cumplido con los requisitos académicos y de experiencia para la gerencia. Esto, entonces, habría incurrido en una falta grave cometida a título de dolo.

Ahora bien, el siguiente paso será determinar si acarrea con sanciones que pueden ser la suspensión o inhabilidad para ejercer funciones públicas. En caso de ser electo como representante, la medida podría impedir que llegue al Congreso.

La queja disciplinaria fue radicada por el concejal Óscar Yamith Vanegas Piñeros el 20 de septiembre de 2024. Para ese momento, Castro ejercía como gerente.

Si una persona desea tomar las riendas de Empoaguas, la normativa es clara en mencionar que debe cumplir con el título profesional en economía, administración, contaduría y afines (administración pública o de empresas, ingeniería, arquitectura, urbanismo, entre otras).

No habría cumplido con los requisitos para la gerencia

¿Qué estudios tiene el candidato? De acuerdo con la Procuraduría, afirmó contar con especialización en gestión de agronegocios y derecho del medio ambiente. Títulos que no cumplirían con el requisito primordial.

En cuanto a la experiencia, trabajó como director técnico en Asoproagro (13 de septiembre de 2018 – 20 de septiembre de 2020).

Cabe mencionar que el 20 de junio de 2025, la Procuraduría abrió indagación previa y meses después, se abrió investigación disciplinaria. Aunque, hace algunas semanas, la investigación de cerró y hubo traslado de alegatos precalificatorios.

Es así como se le formuló pliego de cargos, tanto a Castro como a Albeiro Miguel Arroyo Arroyo, exsecretario de Despacho de la Secretaría Administrativa y Desarrollo Social de la Alcaldía de Guaviare.