CANAL RCN
Colombia

Procuraduría formula pliego de cargos contra candidato a la Cámara del Guaviare: estos son los detalles

Se cree que el candidato presuntamente incumplió con los requisitos cuando ejerció como gerente en Empoaguas E.S.P.

Foto: Procuraduría General de la Nación
Foto: Procuraduría General de la Nación

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
03:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A pocos días de las elecciones legislativas, la Procuraduría tomó una contundente decisión: formuló pliegos de cargos contra un aspirante a la Cámara por el Guaviare.

Destapan quiénes estarían detrás de posible trashumancia en Guaviare: votaban 15 personas y aparecen 900
RELACIONADO

Destapan quiénes estarían detrás de posible trashumancia en Guaviare: votaban 15 personas y aparecen 900

El Ministerio Público le puso la lupa a Luis Orlando Castro, quien se está lanzando con el Nuevo Liberalismo y fue gerente de Empoaguas E.S.P. Le formularon pliego de cargos por presuntas irregularidades.

¿Quién es el candidato bajo la lupa?

Al parecer, el hoy candidato no habría cumplido con los requisitos académicos y de experiencia para la gerencia. Esto, entonces, habría incurrido en una falta grave cometida a título de dolo.

Ahora bien, el siguiente paso será determinar si acarrea con sanciones que pueden ser la suspensión o inhabilidad para ejercer funciones públicas. En caso de ser electo como representante, la medida podría impedir que llegue al Congreso.

La queja disciplinaria fue radicada por el concejal Óscar Yamith Vanegas Piñeros el 20 de septiembre de 2024. Para ese momento, Castro ejercía como gerente.

Si una persona desea tomar las riendas de Empoaguas, la normativa es clara en mencionar que debe cumplir con el título profesional en economía, administración, contaduría y afines (administración pública o de empresas, ingeniería, arquitectura, urbanismo, entre otras).

No habría cumplido con los requisitos para la gerencia

¿Qué estudios tiene el candidato? De acuerdo con la Procuraduría, afirmó contar con especialización en gestión de agronegocios y derecho del medio ambiente. Títulos que no cumplirían con el requisito primordial.

Wilmar Mejía y el general Juan Miguel Huertas podrán regresar a sus cargos en el DNI y Ejército: Procuraduría
RELACIONADO

Wilmar Mejía y el general Juan Miguel Huertas podrán regresar a sus cargos en el DNI y Ejército: Procuraduría

En cuanto a la experiencia, trabajó como director técnico en Asoproagro (13 de septiembre de 2018 – 20 de septiembre de 2020).

Cabe mencionar que el 20 de junio de 2025, la Procuraduría abrió indagación previa y meses después, se abrió investigación disciplinaria. Aunque, hace algunas semanas, la investigación de cerró y hubo traslado de alegatos precalificatorios.

Es así como se le formuló pliego de cargos, tanto a Castro como a Albeiro Miguel Arroyo Arroyo, exsecretario de Despacho de la Secretaría Administrativa y Desarrollo Social de la Alcaldía de Guaviare.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Clínica privada que está entre las más importantes de Tunja cerró su servicio de urgencias

Medellín

Reabren autopista Medellín - Bogotá tras siete días de cierre por derrumbe: esto se sabe

Corte Constitucional

Les ponen freno a los bares en el país: Corte Constitucional lanzó dura advertencia por el ruido

Otras Noticias

Artistas

Querido actor murió en un incendio: esto han determinado las autoridades

Su esposa intentó salvarlo, pero las llamas le impidieron llegar al lugar exacto en el que él quedó.

Finanzas personales

Dueños de gatos en conjuntos residenciales tendrán dura multa: ley es muy estricta

Más de 200.000 pesos deberán pagar aquellos que incumplan con esta norma.

Astrología

"Lo visualizo": contundente predicción de Mhoni Vidente sobre Colombia

FC Barcelona

🔴 Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por el Canal RCN: fecha y hora de la revancha

Ibagué

Pacientes oncológicos remitidos a clínica en Ibagué aumentó cerca del 1.000% desde 2023