Importante aviso para padres de familia: inició nuevo proceso de matriculas para el 2026 en los colegios públicos

La Secretaría de Educación de Bogotá informó que el proceso de matrículas para el 2026 ya se está llevando a cabo en los colegios públicos.

Entre el 1 de agosto y el 14 de septiembre de 2025, los estudiantes nuevos y que pertenecen a los grupos priorizados, tuvieron que hacer la solicitud del cupo.

Además, desde el 30 de septiembre, están llegando las notificaciones con los cupos asignados.

Sin embargo, el pasado 1 de octubre inició un nuevo proceso para matricularse en los colegios públicos para el 2026. ¿A quiénes les corresponde? ¿Hasta cuándo estará abierto? Conozca los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el nuevo proceso de matrículas que inició para el 2026 en los colegios públicos de Bogotá

Desde el miércoles 1 de octubre de 2025 y hasta el próximo 26 de diciembre, estará abierto el proceso de matrículas para la población en general.

"Todas las personas interesadas en obtener cupo nuevo para los grados de primera infancia, educación básica y media, educación para jóvenes y adultos, en los colegios públicos de Bogotá, podrán solicitarlo y gestionar la matrícula de forma directa", precisó la Secretaría de Educación en un comunicado.

"Es importante recordar que las matrículas para niñas y niños entre 0 y 5 años están habilitadas todo el año. Las niñas y niños con edades entre 0 y 3 años son atendidos en jardines infantiles de la Secretaría de Integración, mientras que aquellos entre 3 y 5 años pueden acceder a cupos en los colegios oficiales del Distrito", se agregó.

Todo el proceso de matrícula se puede realizar a través de la página web www.educacionbogota.edu.co y es fundamental que los padres de familia tengan claro que es gratuito para que eviten engaños.

Además, una vez el cupo sea aprobado, es indispensable que se formalice la matrícula adjuntando los documentos que solicitan los colegios públicos de Bogotá.

¿Qué otras fechas se deben tener en cuenta en el proceso de matrículas para el 2026 en los colegios públicos de Bogotá?

Los padres de familia de los estudiantes antiguos de primera infancia tienen que formalizar la matrícula en el mismo colegio entre el 22 de septiembre y el 12 de diciembre de 2025.

Además, el resto de estudiantes que seguirán en la misma institución pública de Bogotá, deben hacer ese proceso entre el 4 de octubre y el 12 de diciembre.

Pero, en caso de que se tenga pensado hacer un traslado de colegio público, los padres de familia deben estar atentos de la formalización de la matrícula entre el 2 y el 12 de diciembre.