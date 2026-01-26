Bogotá abre inscripciones para validar el bachillerato en 2026: así funciona la ‘Matriculatón’

Bogotá abre una nueva oportunidad para quienes no pudieron culminar su educación media.

Y es que en el marco de la estrategia Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el Instituto para la Economía Social (IPES) y la Secretaría de Educación del Distrito anunciaron cupos gratuitos para validar el bachillerato en 2026, dirigidos a vendedores informales, comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado, emprendedores informales y sus familiares.

La iniciativa se realizará mediante una gran jornada de ‘Matriculatón’ los días jueves 29, viernes 30 de enero y lunes 2 de febrero de 2026, con un modelo de educación flexible pensado para personas con condiciones laborales o sociales que les impidieron terminar el colegio.

Educación flexible para culminar el bachillerato en 2026

El programa se desarrolla por ciclos y con horarios adaptados, lo que permite avanzar de forma progresiva hasta completar la formación básica y media.

“Una persona que no haya tocado las puertas de un colegio podrá realizar todo el proceso educativo de formación básica y media en dos años y medio, gracias a nuestra oferta de servicios”, explicó Jenyfer Juez, subdirectora de Formación y Empleabilidad del IPES.

Durante el proceso, los participantes fortalecerán lectura y escritura, pensamiento matemático, ciencias, además de competencias ciudadanas y digitales, fundamentales para continuar estudios y mejorar oportunidades laborales.

Para el IPES, esta estrategia busca cerrar brechas: “Esta es una apuesta concreta por la dignificación y el crecimiento de quienes han estado al margen del sistema educativo”, afirmó Catalina Arciniegas, directora del Instituto.

Fechas, horarios y puntos de inscripción de la ‘Matriculatón’

Las inscripciones no tienen ningún costo y se realizarán simultáneamente los días 29 y 30 de enero y 2 de febrero, en el horario de 8:00 a. m. a 11:00 a. m., en estos puntos de Bogotá:

Recinto Ferial 20 de Julio: Carrera 5A # 30A Sur (San Cristóbal).

Punto Vive Digital Veracruz: Calle 17 No. 4-65 (Santa Fe).

Punto Vive Digital Kennedy: Carrera 78K No. 37A-11 Sur (Kennedy).