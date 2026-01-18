Los obstáculos que están frenando la educación infantil: problemática silenciosa que preocupa

Colombia se enfrenta a una profunda crisis educativa que compromete el futuro de miles de jóvenes. Cuatro de cada diez niños no logran comprender lo que leen en la edad adecuada, una cifra alarmante que expone las deficiencias estructurales de la educación básica y media.

El panorama se agrava en regiones apartadas como Guaviare, Guainía y Vaupés, donde las tasas de acceso a la educación media son extremadamente bajas: menos de cuatro de cada 100 estudiantes logran ingresar a este nivel educativo. Esta disparidad geográfica revela la desigualdad en el acceso a oportunidades educativas.

Analfabetismo, acceso en zonas alejadas y falta de políticas

Aunque el país ha mostrado avances en cobertura educativa, los resultados en aprendizaje siguen siendo preocupantes. Solo el 40 % de los jóvenes que presentan las pruebas Saber 11 desarrollan los conocimientos necesarios para continuar con la educación superior, lo que limita significativamente sus posibilidades de formación profesional y movilidad social.

Los desafíos que impiden una trayectoria educativa exitosa son múltiples. La falta de oferta educativa o su ubicación a grandes distancias de donde residen los jóvenes representan un obstáculo importante. Adicionalmente, la necesidad económica obliga a muchos estudiantes a trabajar, interrumpiendo o abandonando su formación.

¿Qué piensan los expertos?

El analfabetismo funcional se manifiesta desde los primeros años escolares. En tercer grado, donde los estudiantes deberían alcanzar un nivel importante de comprensión y lectura fluida, no logran estos aprendizajes fundamentales.

La situación se mantiene crítica en quinto grado, etapa en la que se espera que los estudiantes comprendan textos más complejos como preparación para la educación secundaria y media.

Expertos en educación coinciden en la urgencia de diseñar políticas públicas que atiendan las necesidades y contextos específicos de los estudiantes. Estas políticas deben enfocarse en preparar a los jóvenes tanto para la vida cotidiana como para su eventual formación profesional, superando el enfoque tradicional que no responde a las realidades locales y socioeconómicas.

El reto para 2026 es claro: garantizar un tránsito fluido desde primero de primaria hasta finalizar el grado 11, asegurando que todos los estudiantes desarrollen las competencias básicas de lectura, comprensión y análisis necesarias para su desarrollo integral.