Mediante becas, más de 130 integrantes de equipos del Congreso se capacitan con la Universidad de los Andes

Un grupo de más de 130 asesores, coordinadores y profesionales que integran las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) del Congreso de la República ha fortalecido sus capacidades técnicas gracias a un esquema de becas para cursar el programa "UTL en Acción".

La iniciativa es desarrollada de manera conjunta por la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes y el Consejo Privado de Competitividad (CPC), con el propósito de dotar de herramientas prácticas a quienes brindan soporte técnico a las curules del legislativo.

Formación rigurosa frente a los retos del Estado

El programa combina 30 horas de formación —entre sesiones presenciales, virtuales y contenidos asincrónicos— enfocadas en situaciones reales del quehacer legislativo, tales como proyectos de ley en trámite y debates de control político recientes. La metodología incluye simulaciones, juegos de rol para la preparación de ponencias y cuestionarios, así como técnicas de negociación con bancadas, ministerios, gremios y la sociedad civil.

Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad, destacó la pluralidad y el compromiso de los participantes:

“Compartimos con personas que trabajan desde diferentes visiones políticas y, sin embargo, aquí tuvieron todo el compromiso de compartir y de debatir”, señaló, enfatizando el valor de entregar herramientas útiles para la labor de las distintas comisiones.

Innovación, IA y sectores críticos

La agenda académica abarca seis ejes transversales: la organización interna de una UTL, la navegación del trámite legislativo (con casos de estudio del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma tributaria y el Presupuesto General de la Nación), el análisis de actores y lobby, el control político estratégico, las narrativas públicas y la relación con la ciudadanía.

Asimismo, se incorporó un componente clave sobre el uso de inteligencia artificial, escucha en redes sociales, encuestas y revisión de prensa para identificar preocupaciones ciudadanas y sustentar los debates con evidencia técnica.

Por su parte, Ramiro Guerrero, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, resaltó la importancia de visibilizar la labor técnica que ocurre detrás de cada debate:

“Tenemos tres lemas: formar para servir, investigar para resolver y dialogar para conectar”, afirmó, abriendo la puerta a futuras profundizaciones en temas técnicos.

A los módulos metodológicos se suman cuatro bloques dedicados a la competitividad del país en áreas críticas como energía, salud, mercado laboral, pensiones, y viabilidad fiscal y finanzas públicas, permitiendo que los equipos legislativos evalúen con rigor técnico las iniciativas que cursan en el Congreso.