Bogotá entregará 100 becas universitarias: así puede postularse

Estudiar desde casa será una de las posibilidades para los bogotanos que accedan a la convocatoria de 100 becas de la Secretaría Distrital de Gobierno y EDUCA EDTECH. Sin embargo, hay una condición que los aspirantes deben conocer: los títulos serán expedidos por universidades extranjeras y su reconocimiento oficial en Colombia requerirá un trámite individual de convalidación.

La oferta, anunciada en el marco del Congreso de la Bogotaneidad 2026, contempla 30 cupos para pregrado, 40 para maestrías y 30 para doctorados.

Además, podrán participar los residentes de las 20 localidades de la capital.

¿Qué debe acreditar para participar en la postulación de las becas?

El nivel de formación previo determina a cuál beca puede aspirar. Para pregrado se exige ser bachiller; para maestría, haber terminado una carrera universitaria; y para doctorado, contar con una maestría oficial.

Los interesados deberán presentar su documento de identificación, hoja de vida y los soportes académicos completos y legibles. Sin embargo, aparte de verificar estos requisitos, el proceso de selección valorará la participación comunitaria, social o profesional y el impacto que el postulante haya generado o proyecte generar en Bogotá.

“La convocatoria está abierta a habitantes de las 20 localidades y busca reunir perfiles muy distintos”, explica Tatiana Fuentes, gerente de EDUCA EDTECH.

Entre las áreas disponibles figuran tecnología, administración, finanzas, educación, psicología, comunicación y derecho.

Plazo, inscripción y condiciones de estudio para las becas en Bogotá

Las postulaciones se recibirán en alcaldiascol.com hasta el 25 de octubre de 2026, aunque el cierre podrá adelantarse si se asignan todas las becas.

En la plataforma, cada aspirante deberá registrar sus datos y escoger programa e institución. Según la información de la convocatoria, un asesor lo contactará en menos de 24 horas para orientar el proceso y revisar los documentos.

Los estudios serán completamente virtuales en UDAVINCI, de México, y e-Campus University, de Italia. Los pregrados y doctorados durarán aproximadamente 36 meses, mientras que las maestrías entre 12 y 15 meses.

Antes de elegir, conviene revisar la institución que expedirá el título y considerar el trámite de convalidación si necesita reconocimiento oficial en Colombia.