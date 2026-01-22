Medidas de Colombia y Ecuador generan "un daño inmenso al comercio de los dos países": Analdex

La relación comercial entre Colombia y Ecuador enfrenta un momento crítico tras las recientes tensiones bilaterales por la imposición de aranceles de 30% para las importaciones entre los dos países. que podrían afectar un intercambio valorado de alrededor de 2.400 millones de dólares anuales.

Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en diálogo con Noticias RCN advirtió sobre las consecuencias de imponer barreras al comercio legal entre ambas naciones.

"Colombia tiene un comercio muy diversificado con Ecuador, empezando por nuestras manufacturas. En el caso de Ecuador, pues tenemos en primer lugar energía eléctrica, le vendemos energía eléctrica a Ecuador (...) azúcar, combustibles, medicamentos, pero también las materias primas que nosotros compramos en Ecuador, harina, pescado y los productos del mar. En fin, hay un daño inmenso al comercio de los dos países".