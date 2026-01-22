Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de petróleo colombiano en medio de crisis arancelaria

En horas de la mañana de este 22 de enero, poco después de la respuesta económica del gobierno colombiano a la aplicación de aranceles por parte de Ecuador que resultó ser una medida recíproca que pone sobre la mesa una crisis arancelaria entre ambos países, se conoció una nueva medida por parte del gobierno de Daniel Noboa.

De acuerdo con la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de petróleo de Colombia por uno de sus oleoductos, en el marco de una guerra arancelaria entre los dos países.

La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad.

RELACIONADO Colombia anunció que suspenderá la venta de energía a Ecuador

Se agudiza la crisis arancelaria entre Ecuador y Colombia

Ecuador anunció el 21 de enero un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

Por su parte, Colombia respondió con el mismo porcentaje de impuestos para al menos 20 productos de exportación ecuatoriana y la suspensión del suministro de electricidad.

Manzano señaló que la decisión se basa en que "Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética".

El impacto en las tarifas del transporte de petróleo colombiano en Ecuador

El gobierno ecuatoriano señaló que el arancel de 30% para Colombia entrará en vigencia el 1 de febrero, excluyendo a la electricidad, de la que Ecuador es deficitario, y el servicio de logística de hidrocarburos.

El OCP, del que el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, tiene capacidad para 450.000 barriles por día (bd).

Para transportar el crudo extraído en la selva de la Amazonía hasta el Pacífico, Ecuador también dispone de otro oleoducto con capacidad para 360.000 bd.

La producción de crudo de Ecuador se ubicó en 469.000 bd en noviembre pasado, de los cuales un 39% se movilizó por el OCP, según los datos más recientes del Banco Central.