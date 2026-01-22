CANAL RCN
Economía

Colombia anunció que suspenderá la venta de energía a Ecuador

El Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución en la que suspende transacciones de electricidad con Ecuador.

Colombia suspenderá la venta de energía a Ecuador
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 22 de 2026
06:37 a. m.
En un comunicado el Ministerio de Minas y Energía informó que expidió una resolución mediante la cual suspende las Transacciones Internacionales de Electricidad con Ecuador.

Gobierno Nacional anunció impuestos del 30% a Ecuador en respuesta a los aranceles impuestos por Daniel Noboa
Según indicó el ministerio, se trata de una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética de Colombia, ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía en el sistema interconectado nacional.

“El deber del Estado es garantizar, ante todo, que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable. Esta es una decisión responsable, preventiva y soberana”, afirmó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

"La medida no desconoce la vocación histórica de Colombia por la integración regional"

El ministro de Minas aseguró que la decisión fue fundamentada en análisis técnicos, seguimiento climatológico y reportes del Centro Nacional de Despacho que "evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico, una operación intensiva del parque termoeléctrico y la necesidad de priorizar el abastecimiento de la demanda interna".

Agregó que esto no desconoce la integración regional, pero establece límites cuando está en juego la estabilidad del sistema eléctrico y el interés general del país.

¿Cuál podría ser el impacto económico de la imposición de aranceles a productos colombianos en el Ecuador?
“Seguimos creyendo en la integración energética y en el diálogo entre pueblos hermanos. Sin embargo, las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional”, dijo Palma.

Añadió que en el momento en el que las condiciones de seguridad energética se restablezcan, Colombia estará dispuesta a retomar el intercambio energético.

"La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo”, puntualizó.

