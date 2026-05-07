CDT en Colombia se disparan y dejan buen dinero a colombianos para mayo: estas son las mejores tasas

Los ahorradores colombianos se encuentran frente a una ventana de oportunidad que parecía estarse cerrando: una nueva escalada en las tasas de los Certificados de Depósito a Término (CDT). Este fenómeno, impulsado por decisiones macroeconómicas y una feroz competencia entre entidades tradicionales y digitales, ha vuelto a posicionar a la renta fija como la "reina" de las carteras de inversión.

La razón principal de este repunte radica en la postura del Banco de la República, que recientemente decidió incrementar su tasa de intervención a un 11,25%.

Esta medida busca frenar una inflación que, aunque controlada, ha mostrado resistencia a bajar de ciertos niveles en el primer trimestre del año.

Mejores tasas de CDT para el mes de mayo en Colombia

El mercado de los CDT en mayo de 2026 no es un bloque uniforme; la competencia se ha fragmentado entre los bancos que buscan solidez y las fintech que buscan masificación.

En el segmento de los plazos a 6 meses (180 días), las entidades digitales y las compañías de financiamiento llevan la delantera.

Actualmente, plataformas como Koa y Ban100 están liderando el ranking con tasas que oscilan entre el 11,7% y el 11,8% E.A., permitiendo que inversiones pequeñas (desde un millón de pesos) generen rendimientos significativos en poco tiempo.

Para aquellos que miran hacia el largo plazo (12 meses o más), las cifras son aún más agresivas. Entidades como Credifamilia y nuevamente Koa han roto la barrera del 12%, ofreciendo hasta un 12,8% E.A. en algunos productos. Incluso la banca tradicional ha tenido que reaccionar: Banco de Occidente y Mibanco se mantienen competitivos en el rango del 11,5% al 13%, dependiendo del monto de apertura.

No olvide que estos rendimientos son brutos. Al finalizar el periodo, se debe descontar la retención en la fuente (generalmente del 4% sobre los intereses) para conocer la ganancia neta real.