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Revelan quién es el primer capturado en el proceso por presunto lavado de activos de Lili Pink

Al parecer, la compañía habría incurrido en lavado de activos y contrabando. El caso está bajo investigación.

Extinción de dominio a Lili Pink.
Extinción de dominio a Lili Pink. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 07 de 2026
07:10 a. m.
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Sigue generando eco la operación que la Fiscalía y demás autoridades llevaron a cabo sobre Lili Pink, la conocida cadena de ropa que vende principalmente prendas íntimas femeninas.

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Se le impuso extinción de dominio a 405 locales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad presente en varias ciudades y departamentos. Las sospechas apuntan a que presuntamente hubo lavado de activos y mercancía de contrabando por $730.000 millones y $75.000 millones, respectivamente.

Extinción de dominio a los bienes

Los bienes de Lili Pink están avaluados en más de 54.000 millones de pesos. Ahora bien, se investiga si los productos ingresaron de manera ilícita al país por medio de importadoras, comercializadoras y sociedades ficticias.

Le puede interesar: Tiendas Lili Pink: Fiscalía pidió enviar a la cárcel a implicado en lavado de $730 mil millones

A través de un comunicado, la compañía aseguró que todas sus operaciones mercantiles están soportadas bajo la legalidad y que, en caso de cerrar sus puertas, miles de empleos quedarían en el aire. Lo cierto es que, mientras avanzan los trámites, no ha tenido cambios y sigue vendiendo.

Piden enviar a la cárcel al primer capturado

En las últimas horas, se supo que la Fiscalía pidió que sea enviado a la cárcel Walter Francisco Martínez Martínez, quien fue el primer capturado.

Según el ente acusador, permitir que siga en las calles conlleva un peligro para la sociedad y un riesgo para el desarrollo del proceso, debido a que podría emprender la huida.

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“Se ha establecido que el señor desempeñaba un rol específico dentro de una organización criminal estructurada, consistente en la representación de empresas de papel utilizadas para canalizar ingresos desde el exterior para su posterior comercialización en el territorio nacional”, precisó el abogado de víctimas en declaraciones recogidas por La FM.

El medio también reveló que, al parecer, Martínez tendría nexos con las empresas de papel con las que se habría evadido el control de impuestos.

Un punto importante es que este hombre no estuvo privado de la libertad durante la audiencia, debido a que estaba en un centro médico tras tener complicaciones en su salud durante la operación.

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