Reconocida influencer fue asesinada a tiros: estaba junto a sus cuatro hijos

Brasil está conmocionada debido a que se presentó un hecho atroz en el inicio de mayo de 2026.

El viernes 1, una reconocida influencer que tenía apenas 26 años fue asesinada al frente de su casa.

Se trata de Pamela Guimaraes, que contaba con más de 10.000 seguidores en Instagram y se describía en sus redes sociales como una mujer emprendedora.

¿Qué se sabe del asesinato de Pamela Guimaraes, la reconocida influencer de Brasil?

De acuerdo con lo que han conocido las autoridades, Pamela Guimaraes se encontraba en su casa localizada en Sertanópolis, Paraná, Brasil, junto a sus cuatro hijos.

Sin embargo, de repente recibió una llamada en la que le pidieron que se acercara a la puerta de la vivienda y ella decidió acatar.

En ese momento, apenas salió, un hombre estacionó un vehículo frente a la casa, gritó su nombre y, en el instante en el que se percató de que podían atentar contra su vida, la influencer Pamela Guimaraes intentó correr y cerrar la puerta para protegerse.

No obstante, el hombre disparó un arma de fuego, la dejó gravemente herida y, pese a que la creadora de contenido fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario cercano, falleció al poco tiempo.

Tras este hecho, la Policía de Paraná se encuentra recopilando las pruebas suficientes para esclarecer la identidad del presunto responsable, capturarlo e iniciar las diligencias judiciales correspondientes.

Los seguidores de Pamela Guimaraes, la reconocida influencer de Brasil, se encuentran de luto

Después de que se confirmó la muerte de la influencer Pamela Guimaraes, sus internautas comenzaron a escribir múltiples mensajes de luto y condolencias en las redes sociales.

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"Qué tristeza", "quedaron cuatro niños sin su madre", "que se haga justicia pronto", "te amaré para siempre, mi niña", "mucha misericordia", "que en paz descanse" y "un abrazo para su familia", han sido algunas de las reacciones.