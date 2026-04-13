CDT en Colombia tendrán importante cambio: así funcionarán con las finanzas abiertas

El sistema financiero en Colombia se prepara para un cambio clave que impactará directamente productos tradicionales como los CDT.

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El Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó la implementación obligatoria del modelo de finanzas abiertas, una medida que promete transformar la manera en que los usuarios acceden y comparan servicios financieros.

La decisión, liderada por el Ministerio de Hacienda y bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia, establece que todas las entidades deberán compartir los datos financieros de sus clientes —previa autorización— con terceros regulados.

¿Cómo impactará esto a los CDT en Colombia?

Uno de los productos que sentirá con mayor fuerza este cambio será el Certificado de Depósito a Término (CDT). Con el nuevo sistema, los usuarios podrán comparar tasas de interés, plazos y beneficios en diferentes entidades de forma más sencilla y transparente.

Según explicó David Susa, analista financiero y cofundador de la fintech MejorCDT, el verdadero avance está en que “los datos financieros se vuelven interoperables”. Esto significa que los clientes ya no dependerán de buscar información en múltiples plataformas, sino que podrán acceder a opciones más competitivas en menos tiempo.

En la práctica, esto podría traducirse en mejores rendimientos para los ahorradores, ya que las entidades tendrán que ofrecer condiciones más atractivas para captar clientes.

Plazos y cambios clave del nuevo sistema financiero

El decreto establece que bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, comisionistas de bolsa y otras entidades vigiladas deberán adaptarse a este modelo en un plazo de hasta 12 meses, una vez se definan los estándares técnicos. Incluso, se contemplan prórrogas adicionales en casos específicos.

El Sistema de Finanzas Abiertas funcionará mediante APIs seguras, que permitirán el intercambio de datos entre entidades de forma eficiente. Todo esto siempre bajo el principio de “consentimiento expreso del usuario”.

Así las cosas, los CDT, considerados por años como una inversión segura pero poco dinámica, podrían evolucionar hacia un producto más competitivo, transparente y adaptado a las necesidades digitales de los usuarios modernos.