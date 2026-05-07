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¡Hubo 'poderes' en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y se tomaron decisiones inesperadas! ¿Cuáles?

Tras la nominación, se activó un 'poder' que estaba pendiente tras la dinámica de las 'calabazas'.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
07:17 a. m.
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En la noche del miércoles 6 de mayo de 2026 se llevó a cabo una nueva jornada de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Por decisión de los participantes, quedaron en riesgo de eliminación Beba de la Cruz y Alejandro Estrada, mientras que el público nominó a 'Campanita'.

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Además, hay que recordar que Juanda Caribe ya se encontraba en la placa debido a que fue nominado por Alexa Torrex, la más reciente eliminada.

Sin embargo, aparte de la conformación de la placa de nominación, hubo noticias en La Casa de los Famosos Colombia 2026 porque se activó un poder. ¿Cuál fue?

Mariana Zapata aseguró su presencia en el top 6 de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de que se conoció cuáles participantes quedaron en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026, Carla Giraldo le preguntó a Juanda Caribe si quería utilizar el 'poder de inmunidad' que le concedieron las 'calabazas' y él dijo que sí.

"Le quiero dar la bienvenida al top 6 a Mariana Zapata", expresó el creador de contenido.

¿Qué otros participantes ya están fijos en el top 6 de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Aparte de Mariana Zapata, Valentino Lázaro hace parte del top 6 de La Casa de los Famosos Colombia 2026 debido a que es el líder de la semana que está en curso.

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Asimismo, Tebi Bernal aseguró otra semana en la competencia porque no quedó nominado por la casa y fue el participante más favorecido por el público con un 18.29%.

"Dios les pague por esto y también los aliados y los 'recocha' sumaron allí. Alexa me dijo 'párese firme' y aquí estoy. Se está logrando el propósito que es transmitir valores y dar un ejemplo a través de la autenticidad", dijo Tebi Bernal tras ratificar su presencia en el top 6.

 

 

 

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