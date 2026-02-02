¿Cuáles son los mejores CDT para invertir en febrero de 2026?

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) vuelven a ocupar un lugar central en el radar de los ahorradores colombianos en febrero de 2026, impulsados por el reciente movimiento del Banco de la República, que elevó su tasa de interés en 100 puntos básicos, hasta 10,25 %.

La decisión, que tomó por sorpresa a parte del mercado financiero, abrió una ventana de oportunidad para quienes buscan invertir con bajo riesgo, rendimientos estables y ganancias reales.

¿Cómo se comportan los CDT en febrero de 2026?

El ajuste en la política monetaria impactó de forma directa a los CDT, cuyos rendimientos hoy alcanzan tasas de hasta el 12 % efectivo anual, niveles que no se veían desde hace varios años.

En un escenario de inflación moderada y con un salario mínimo que aumentó 23,7 %, estos instrumentos recuperan atractivo frente a otras alternativas más volátiles.

Los principales beneficiados son los ahorradores conservadores, pequeños y medianos inversionistas, así como personas que desean proteger su capital sin exponerse a los altibajos del mercado accionario o de activos de mayor riesgo.

Febrero de 2026 se perfila como un mes clave para abrir o renovar un CDT en entidades financieras vigiladas en Colombia, especialmente en bancos digitales y compañías de financiamiento que han salido a competir con tasas más agresivas.

CDT en febrero de 2026: por qué vuelven a ser una inversión atractiva

Con una inflación que cerró 2025 en 5,1 %, los CDT permiten hoy obtener rendimientos reales, es decir, por encima del aumento del costo de vida.

Aunque el objetivo del Banco de la República es contener presiones inflacionarias, el efecto colateral ha sido un renovado interés por los productos de ahorro tradicionales.

A diferencia de otras inversiones, los CDT ofrecen previsibilidad, ya que la tasa se conoce desde el inicio y el capital está protegido, siempre que se mantenga hasta el vencimiento. Esto los convierte en una opción sólida para quienes priorizan estabilidad financiera y planeación a mediano plazo.

Mejores CDT para invertir en Colombia este mes: tasas y entidades destacadas

De acuerdo con el comparador financiero Mejor CDT, y tomando como referencia una inversión de 10 millones de pesos, estas son algunas de las entidades que ofrecen los rendimientos más competitivos en febrero de 2026:

Koa: tasa cercana al 11 % E. A. a 12 meses

Credefamilia: rentabilidad del 10,75 % a 24 meses

Ban100: tasa aproximada del 10,55 % a dos años

Ban11: rendimiento del 10,45 % a un año

Los analistas advierten que las tasas pueden variar según el monto invertido, el plazo elegido y la estrategia comercial de cada entidad. Por ello, recomiendan comparar antes de tomar una decisión.

Recomendaciones clave antes de invertir en un CDT

Especialistas financieros coinciden en que el CDT más rentable no siempre es el mismo para todos. Factores como la liquidez disponible, el horizonte de inversión y la necesidad de acceso al dinero son determinantes.

Con tasas al alza y una inflación más controlada, febrero de 2026 marca un momento favorable para invertir en CDT. Para quienes buscan seguridad, estabilidad y retornos predecibles, estos instrumentos vuelven a consolidarse como una de las opciones más atractivas del mercado financiero colombiano.