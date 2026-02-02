Sanciones de Estados Unidos a la hija de Diosdado Cabello, nueva ministra de Turismo de Venezuela

El reciente nombramiento de Daniella Cabello como ministra de Turismo por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reavivó el interés sobre el historial de la funcionaria.

Más allá de ser la hija de Diosdado Cabello, su ascenso al gabinete ocurre mientras mantiene un estatus de alta sensibilidad internacional: la nueva jefa de la cartera turística figura en la "lista negra" del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La llegada de Daniella Cabello al despacho de Turismo ocurre bajo una sombra de tensiones internacionales. La nueva funcionaria, quien ya figura en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de EE. UU., es la hija de Diosdado Cabello, una de las figuras más buscadas por la justicia estadounidense, que ofrece 25 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Este nombramiento se produce en un momento de alta exposición para su padre, quien ha protagonizado apariciones públicas determinantes en recientes actos oficiales, desafiando la presión de Washington.

Este brazo informativo analiza los antecedentes que llevaron a Washington a imponer restricciones financieras sobre la joven dirigente y cómo su trayectoria ha estado ligada, desde temprana edad, a los puestos más estratégicos del chavismo.

Señalamientos de EE.UU contra la hija de Diosdado Cabello

En 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos incluyó a Daniella Cabello en su lista de nacionales designados. La razón principal de esta medida fue su presunta participación en la legitimación de los resultados electorales de ese año, los cuales fueron calificados como fraudulentos por la administración estadounidense.

Según el departamento del Tesoro de EE.UU., Cabello habría utilizado su plataforma y cargos previos para apoyar la represión contra la sociedad civil venezolana.

Las sanciones implican que todos los bienes e intereses de la funcionaria que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.

Además, se prohíbe cualquier transacción financiera con ella, lo que plantea un desafío logístico para su gestión en el Ministerio de Turismo, una cartera que naturalmente requiere interlocución internacional y flujos de divisas.

Trayectoria institucional de la hija de Diosdado Cabello

Antes de su llegada al ministerio este 2 de febrero de 2026, Daniella Cabello ya acumulaba experiencia en el sector económico y de exportaciones.

Bajo el mando de Nicolás Maduro, lideró la agencia Marca País Venezuela, donde su principal misión fue mostrar la imagen internacional del país y atraer inversión extranjera a pesar de la crisis institucional.

Su trayectoria no puede desligarse del poder familiar. Es hija del actual ministro de Interior, Diosdado Cabello, y de la exministra Marleny Contreras.

Este entorno le ha permitido ocupar cargos de alta responsabilidad desde sus 20 años, consolidándose como una de las voces más radicales y leales dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Además de ello, José David Cabello, su hermano, está al frente del ente recaudador de impuestos (Seniat) desde 2008.

Su nuevo rol como ministra busca proyectar una normalidad económica en plena transición, utilizando su experiencia previa en la promoción de exportaciones para intentar reactivar un sector turismo severamente golpeado por la reciente incursión militar y la captura de Maduro.