Cartagena: cierre total de playas es decretado por condiciones meteomarítimas adversas

Tras un fin de semana de monitoreo constante, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, firmó el decreto 0034 con el que se ordena el cierre total de playas urbanas, rurales e insulares de ‘La Heroica’ por las condiciones meteomarítimas a las que se enfrenta la ciudad.

La decisión fue adoptada “tras las recomendaciones emitidas en el Comité Local de Organización de Playas (CLOP) extraordinario, en el cual participaron el Viceministerio de Turismo y la Secretaría de Turismo del Distrito, gracias a la evaluación técnica realizada por la Capitanía de Puerto de Cartagena – DIMAR, con el apoyo del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)”.

Durante el fin de semana, el frente frío que golpea la costa Caribe colombiana provocó que la velocidad de los vientos alcanzara los 25 a 30 nudos y se generara una alerta por olas que podría alcanzar los tres a cuatro metros de altura.

¿Hasta cuándo se extenderá el cierre de playas en Cartagena?

De acuerdo con información emitida por la Alcaldía Mayor, el cierre está previsto entre el lunes, 2 de febrero del 2026, y las 6:00 de la tarde del miércoles, 4 de febrero del 2026. Sin embargo, se recomienda a turistas, locales y navegantes permanecer atentos a cualquier actualización o levantamiento de la medida, en caso de que mejoren las condiciones meteorológicas y oceanográficas.

No obstante, la decisión, de acuerdo con la secretaria de Turismo de Cartagena, Teremar Londoño, “se toma para proteger la vida y la seguridad de residentes, turistas y de todos los actores del sector turístico. Nuestro llamado es a la comprensión y al acatamiento de la medida, mientras las autoridades técnicas confirman que existen nuevamente condiciones seguras para el disfrute de nuestras playas. Desde la Administración Distrital actuamos priorizando siempre el bienestar de las personas”.

Ignorar la medida y las recomendaciones de los organismos de seguridad podría poner en riesgo la vida de bañistas y navegantes, tanto de comunidades costeras, como del sector turismo. Mientras, en departamentos, como Antioquia, Córdoba y Cundinamarca, se mantiene una alerta encendida por las fuertes lluvias de los últimos días.