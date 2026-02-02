¿Qué beneficios tiene que baje el dólar? Estas son las tres recomendaciones para inversiones

En los últimos días, ha habido una curiosa situación que centra la atención de los inversionistas: la caída del dólar. Ha sido tal, que alcanzó niveles que no se veían desde 2021.

Este lunes 2 de febrero, abrió en 3.600,100; un aumento del 15.1 pesos en comparación con el viernes 30 de enero. Pero, por ejemplo, en comparación con la apertura del 29 de enero, la reducción fue de 34 pesos. De igual forma, al cierre de ese día, la caída fue de 12.62 pesos.

¿Cómo amaneció el dólar hoy?

Juan Camilo Poveda, CEO de Mono, entregó algunas recomendaciones a la hora de saber qué hacer en esta situación.

Lo primero que deben tener en cuenta los inversionistas es que se abre una posibilidad para las stablecoins. Estas criptomonedas están hechas para mantener un valor constante y su precio tiende a estar ligado a una moneda o a activos de referencia.

En ese orden de ideas, si depende del dólar; se reduce la volatilidad que tienen otros cripoactivos. Además, se le puede sacar provecho como medio de pago o reserva de valor.

¿Cómo guardar bien los dólares?

De la mano con este punto, explicó Poveda, está el segundo consejo: enfocarse en las billeteras digitales. Estas permiten guardar, administrar y usar dólares en los entornos digitales. Por ende, son relevantes a la hora de utilizar fondos para pagos o transferencias sin depender del tipo de cambio.

Para el CEO, las cuentas en dólares digitales son el siguiente paso. En pocas palabras, permiten recibir, administrar y mover la divisa estadounidense con trazabilidad, sin pasar por casas de cambio ni pérdidas operativas.

“Quien tiene dólares suele terminar en casas de cambio, asumiendo costos adicionales y trámites que reducen cualquier ventaja del tipo de cambio”, sostuvo.