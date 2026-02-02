Jorge Carrascal tendría millonaria multa de Flamengo por expulsión

Jorge Carrascal atraviesa un momento complejo en su etapa con Flamengo. El mediocampista colombiano quedó en el centro de la polémica luego de su expulsión en la Supercopa de Brasil frente a Corinthians, un hecho que terminó condicionando el desarrollo del partido y que derivó en la derrota 2-0 del conjunto ‘rojinegro’. Más allá del resultado deportivo, la situación podría traerle consecuencias económicas de gran impacto al futbolista.

La tarjeta roja recibida por Carrascal no pasó desapercibida dentro del club, que analiza aplicar una sanción ejemplar amparada en su reglamento interno. Desde Brasil aseguran que la directiva considera que este tipo de acciones, especialmente en una final, deben tener un correctivo contundente, tanto para el jugador involucrado como para el resto del plantel.

Un castigo que estaría respaldado por el reglamento interno

De acuerdo con reportes de la prensa brasileña, la multa que enfrentaría Carrascal ya estaría estipulada en las normas internas de Flamengo. El portal UOL Esporte reveló que el club contempla sanciones económicas severas para casos de expulsiones consideradas evitables en partidos decisivos, como finales o encuentros de alto impacto competitivo.

En ese contexto, la directiva ‘fla’ estaría evaluando imponerle al colombiano una multa equivalente a un mes completo de salario. La medida no sería excepcional ni improvisada, sino una aplicación directa del reglamento que rige la disciplina interna del plantel profesional. Desde el club consideran que mantener estándares estrictos es clave para sostener la competitividad y el orden dentro del grupo.

Un episodio que deja secuelas deportivas y económicas

La expulsión de Carrascal se produjo en un momento sensible del encuentro ante Corinthians, cuando Flamengo aún tenía opciones de disputar el título. Con un hombre menos, el equipo perdió equilibrio, cedió espacios y terminó siendo superado por su rival, que aprovechó la ventaja numérica para sellar la victoria por 2-0.

Este escenario ha generado debate entre hinchas y analistas, no solo por la acción puntual del colombiano, sino por las repercusiones que ahora enfrenta. Todo indica que Carrascal no percibiría su salario correspondiente a un mes, una sanción que representa un golpe económico importante y un mensaje claro del club hacia sus jugadores.

Mientras se espera una confirmación oficial por parte de Flamengo, el caso ya deja una lección evidente: en un club de alta exigencia, los errores disciplinarios no solo se pagan en el marcador, sino también en el bolsillo. Para Carrascal, el reto ahora será recomponer su imagen deportiva y recuperar la confianza del cuerpo técnico y de la dirigencia tras un episodio que marcó negativamente una final clave.