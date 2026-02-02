Esto le cobrarían en Bogotá por el Pico y Placa Solidario: ¿De cuánto sería el aumento?

En los últimos días, la Secretaría de Movilidad informó que el decreto con el que se definen varias tarifas de servicios está en trámite. Por eso, dio a conocer cómo quedarían los valores.

Para definirlos, el Distrito tuvo en cuenta el aumento del Índice del Precio al Consumidor (IPC) del 1.9 % y del salario mínimo del 23 %.

Tarifas en los parqueaderos

Por ejemplo, para los parqueaderos; la tarifa máxima por minuto sería de 230 pesos y en aquellos certificados con Sello Oro quedaría en $253. Estos valores aplicarían para vehículos, camperos, camionetas y pesados.

En el caso de las motos, serían $161 por minuto y $177 por minuto (Sello Oro). Por último, para las bicicletas quedarían en $10 por minuto y $0 por minuto (Sello Oro).

La normativa también contempla las tarifas para el pico y placa solidario. Su aumento se basa en el IPC, En ese orden de ideas, los valores quedarían así:

Por un día: $70.294.

$70.294. Por un mes: $561.808.

$561.808. Por seis meses: $2.809.311.

Pico y Placa Solidario 2026: este sería el valor

Aunque, para vehículos matriculados fuera de Bogotá, el factor multiplicador pasó de 1.2 a 1.5. En pocas palabras, su tarifa depende del avalúo, modelo, tipo de combustible y el municipio de la matricula.

Un año atrás, para los vehículos matriculados en la capital, las tarifan eran: $66.883 por día y $534.546 por mes. Es decir, subió $3.411 y $27.262 respectivamente.

El Distrito enfatizó que el dinero que se recauda por el Pico y Placa Solidario va al Fondo de Estabilización Tarifaria para financiar el transporte público. Para acceder al servicio, los usuarios deben dirigirse al sitio web de la secretaría, diligenciar los datos y pagar.

La idea es que, por situaciones de fuerza mayor, las personas puedan utilizar su carro a pesar de la restricción del pico y placa; pero dándole recursos al Distrito. Es una medida que desde hace ya varios años ha aplicado.