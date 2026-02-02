CANAL RCN
Economía

Esto le cobrarían en Bogotá por el Pico y Placa Solidario: ¿De cuánto sería el aumento?

El Distrito presentó las que serían las tarifas para los servicios de este año.

Movilidad en Bogotá.
Movilidad en Bogotá. Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 02 de 2026
05:49 p. m.
En los últimos días, la Secretaría de Movilidad informó que el decreto con el que se definen varias tarifas de servicios está en trámite. Por eso, dio a conocer cómo quedarían los valores.

Para definirlos, el Distrito tuvo en cuenta el aumento del Índice del Precio al Consumidor (IPC) del 1.9 % y del salario mínimo del 23 %.

Tarifas en los parqueaderos

Por ejemplo, para los parqueaderos; la tarifa máxima por minuto sería de 230 pesos y en aquellos certificados con Sello Oro quedaría en $253. Estos valores aplicarían para vehículos, camperos, camionetas y pesados.

En el caso de las motos, serían $161 por minuto y $177 por minuto (Sello Oro). Por último, para las bicicletas quedarían en $10 por minuto y $0 por minuto (Sello Oro).

La normativa también contempla las tarifas para el pico y placa solidario. Su aumento se basa en el IPC, En ese orden de ideas, los valores quedarían así:

  • Por un día: $70.294.
  • Por un mes: $561.808.
  • Por seis meses: $2.809.311.

Pico y Placa Solidario 2026: este sería el valor

Aunque, para vehículos matriculados fuera de Bogotá, el factor multiplicador pasó de 1.2 a 1.5. En pocas palabras, su tarifa depende del avalúo, modelo, tipo de combustible y el municipio de la matricula.

Un año atrás, para los vehículos matriculados en la capital, las tarifan eran: $66.883 por día y $534.546 por mes. Es decir, subió $3.411 y $27.262 respectivamente.

El Distrito enfatizó que el dinero que se recauda por el Pico y Placa Solidario va al Fondo de Estabilización Tarifaria para financiar el transporte público. Para acceder al servicio, los usuarios deben dirigirse al sitio web de la secretaría, diligenciar los datos y pagar.

La idea es que, por situaciones de fuerza mayor, las personas puedan utilizar su carro a pesar de la restricción del pico y placa; pero dándole recursos al Distrito. Es una medida que desde hace ya varios años ha aplicado.

