Aclaran que pasará con la mesada 14 de los pensionados en Colombia: Gobierno tendría decisión

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha manifestado su respaldo a la idea de restablecer el polémico pago de la Mesada 14 para los pensionados en Colombia. Sin embargo, este apoyo viene acompañado de una restricción y es que el beneficio no será universal, sino focalizado.

La iniciativa legislativa que avanza en el Congreso, tras superar su primer debate, busca específicamente restituir este pago adicional a un grupo significativo de más de 164.000 profesores oficiales jubilados, en un intento por aliviar la presión sobre las finanzas públicas mientras se atiende una deuda histórica con el magisterio.

El debate sobre la Mesada 14, un pago equivalente a una mensualidad de pensión que fue eliminado de manera generalizada en años anteriores para reducir el gasto público, ha vuelto a tomar fuerza en la agenda nacional.

La reciente aprobación en primer debate, ocurrida el 2 de septiembre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ha puesto el foco en la clase docente del país. Este proyecto de ley, impulsado por la representante Piedad Correal, propone que miles de docentes oficiales, tanto aquellos que ya gozan de su pensión como los futuros beneficiarios, reciban nuevamente.

La postura del Gobierno Nacional es clara, si bien existe una voluntad política de apoyar la restitución de la Mesada 14, la magnitud del compromiso fiscal que implicaría su aplicación universal resulta inasumible para el Estado.

Durante las discusiones de la reforma pensional aprobada en 2024, la posibilidad de reintroducir este pago para la totalidad de los jubilados fue considerada, pero rápidamente descartada por el impacto catastrófico que tendría en el presupuesto.

El proyecto legislativo vigente recalca esta limitación. El texto subraya que extender el beneficio a todos los jubilados del país supondría un "desafío fiscal considerable para el Estado". Es por esta razón que la propuesta se restringe a un grupo específico. Actualmente, el beneficio solo se otorga a ciertos colectivos, como los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, lo que ha generado un clamor por la equidad entre los demás sectores pensionados.

El apoyo de la administración Petro se enfoca en este modelo limitado, optando por una "solución focalizada" que equilibre la reivindicación social con la responsabilidad económica.

Cifras de esta posible decisión

Las cifras que rodean la reforma demuestran el alcance de la deuda con el sector educativo. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) cuenta con un total de 252.488 docentes pensionados

De este universo, solo 88.370, que representan cerca del 35%, acceden actualmente al pago de la Mesada 14. El objetivo de la ley que avanza en el Congreso es cubrir al 65% restante, una población que asciende a 164.117 profesores que hoy no disfrutan de este derecho.