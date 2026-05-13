Reconocido centro comercial en el país eleva sus utilidades un 20,5% e impulsa plan regional de vivienda

La cadena de centros urbanos Mallplaza inició el año con resultados financieros que superaron las expectativas del mercado. Al cierre del primer trimestre de 2026, la compañía —con operaciones en Chile, Perú y Colombia— reportó una utilidad neta de USD 91,6 millones, lo que representa un crecimiento del 20,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este desempeño positivo se vio reflejado en todas sus líneas de negocio. La firma alcanzó un EBITDA de USD 140,5 millones (un alza del 5,2%) e ingresos netos por USD 178,4 millones. La vitalidad de sus espacios físicos quedó demostrada por la afluencia de público: más de 95,8 millones de personas visitaron sus 37 centros urbanos, impulsando un crecimiento en las rentas de mismas tiendas (SSR) del 5,1%.

Apuesta por activos "Tier A" y expansión regional

Bajo el mando de su gerente general, Pablo Pulido, Mallplaza se encuentra en plena ejecución de un plan de inversión que supera los USD 600 millones al 2028. La estrategia busca que sus activos de mayor rendimiento y flujo, denominados "Tier A", representen más del 70% de su superficie arrendable (GLA).

“Ya hemos avanzado en la ejecución de más de 50% de nuestro plan de inversión, con obras en Mallplaza Trébol, Oeste y Norte, además de Trujillo y Piura en Perú. Buscamos evolucionar y adaptarnos a las nuevas necesidades de nuestros clientes”, señaló Pulido.

El nuevo pilar: 10.000 viviendas en la región

Más allá del comercio, Mallplaza está transformando su modelo de negocio mediante una estrategia residencial masiva. La compañía proyecta el desarrollo de 10.000 viviendas a nivel regional, lo que sumará 500.000 m2 construidos. Este plan incluye la venta de terrenos y el modelo de multifamily (arriendo institucional).

Actualmente, ya están en marcha 2.000 unidades, destacando el proyecto en Mallplaza Vespucio, que contará con 320 departamentos para renta. Según la gerencia, esta diversificación permite capturar el valor del suelo y crear flujos de ingresos más resilientes y estables.

Solidez financiera y reconocimiento internacional

La robustez operativa de la cadena se refleja en su bajo nivel de apalancamiento (2,3 veces Deuda Neta / EBITDA). Esta solvencia ha permitido hitos financieros relevantes, como el ascenso de Mallplaza a la categoría 'Large Cap' en el índice FTSE y una exitosa colocación de bonos en el mercado peruano a 15 años con una tasa del 7,16%, la más baja para un emisor del rubro en dicho mercado.

Con estos resultados, Mallplaza no solo reafirma su liderazgo en el sector de centros comerciales, sino que se posiciona como un actor inmobiliario integral capaz de crecer de forma rentable en escenarios económicos complejos.